Accueil - Mercato OM - Mercato OM : la Juventus revient à la charge pour P-E Hojbjerg

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La Juventus n’a pas lâché Pierre-Emile Hojbjerg. Le club turinois garde le milieu danois de l’OM dans son viseur pour le mercato d’hiver et aurait déjà pris contact avec son entourage, avec une proposition de contrat de deux ans et demi à la clé.

Mercato OM : ce que la Juventus offre à Pierre-Emile Hojbjerg

D’après les informations qui circulent depuis quelques heures en Italie, la Vieille Dame cherche un joueur d’expérience pour épaissir son entrejeu et voit dans le Danois de 31 ans le profil adéquat. Aucun montant de transfert n’a filtré à ce stade. Le vrai levier se trouve ailleurs, dans la durée du bail.

Hojbjerg est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2028. Un engagement de deux ans et demi signé en janvier le mènerait à l’été 2029, soit une saison de sécurité en plus. Passé 30 ans, ce genre d’argument compte souvent davantage qu’une hausse de salaire.

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Aucune discussion entre les deux clubs n’est évoquée pour l’instant. Le dossier en reste au stade des approches.

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Un refus net de l’OM il y a dix mois

Turin rejoue une partition connue. En décembre 2025, la Juve avait déjà tenté sa chance. Pablo Longoria, alors président marseillais, avait coupé court : « Je ferme complètement la porte. » Le milieu danois était finalement resté sur la Canebière.

Depuis, le contexte a bougé. L’été dernier, son nom a circulé du côté de l’Atalanta puis de l’AC Milan. Début août, il a dit non à Newcastle, ce qui lui avait coûté le brassard de capitaine, retiré par la direction contre l’avis de Bruno Genesio. Le club cherche aussi à alléger sa masse salariale, une piste qui place le Danois parmi les candidats à un départ cet hiver. Et la Juventus n’est plus seule : la Fiorentina avance elle aussi ses pions.

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Genesio peut-il se passer de Hojbjerg ?

Sur le terrain, la saison du Danois est hachée. Touché à un muscle début octobre avec le Danemark face au pays de Galles, il a manqué plusieurs rencontres de l’OM. Son bilan tient en une ligne : un but en huit apparitions.

Dimanche contre Le Havre (4-3), son absence s’est vue tout de suite. Remplacé à la 84e minute, il a assisté depuis le banc aux deux buts havrais encaissés dans la foulée. Interrogé ensuite sur son milieu type, Genesio a souligné « l’importance de Pierre dans notre équipe », visible selon lui « quand il était sur le terrain et quand il ne l’était pas ».

Côté marseillais, la décision se résumera à un arbitrage simple : encaisser une indemnité et libérer un gros salaire dès janvier, ou garder un cadre que son entraîneur juge indispensable pour la seconde partie de saison.

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