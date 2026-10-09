Accueil - Mercato OM - OM : Nnadi et Abdelli, un duo surprise attendu contre Troyes

La longue absence de Pierre-Emile Hojbjerg oblige Bruno Genesio à revoir ses plans. L’entraîneur de l’OM devrait miser sur Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli pour animer son milieu ce dimanche face à Troyes.

OM : Nnadi et Abdelli pour remplacer Pierre-Emile Hojbjerg

Pendant cette trêve internationale, l’Olympique de Marseille gardait un œil sur l’infirmerie. Car plusieurs internationaux se sont blessés avec leur sélection. Au sortir de cette pause, l’OM reprend le championnat avec un milieu profondément remanié. Pierre-Emile Hojbjerg étant forfait pour plusieurs semaines.

Sans parler que Geoffrey Kondogbia est incertain. Mais Bruno Genesio pourra compter sur Tochukwu Nnadi. Appelé en sélection du Nigeria, le milieu de terrain de 23 ans a décidé d’y renoncer. Il souhaitait ménager son genou et préparer son retour à la compétition dans les meilleures conditions. Cette décision n’a rien d’anodin.

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La Provence assure que Bruno Genesio et Éric Chelle, le sélectionneur nigérian, ont échangé à plusieurs reprises à son sujet afin de déterminer ensemble la meilleure marche à suivre. Le jeune joueur a ainsi pu travailler en priorité sur sa condition physique plutôt que de multiplier les déplacements avec les Super Eagles. Ce dialogue entre les deux techniciens semble avoir porté ses fruits.

Un choix inattendu de la part de Bruno Genesio

Tochukwu Nnadi devrait débuter le prochain contre les Troyens, aux côtés d’Himad Abdelli. Ce dernier est lui aussi de retour de blessure. Cette association est moins un choix tactique qu’une nécessité. L’absence de Pierre-Emile Hojbjerg prive Bruno Genesio de son pilier habituel dans l’entrejeu.

🚨 Le duo Nnadi-Abdelli devrait débuter à Troyes en l'absence de Hojbjerg.



L'OM conservera son système en 4-2-3-1.



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L’entraîneur marseillais n’a pas le choix. Il doit composer avec ce que l’infirmerie lui rend. Sachant que la direction de l’OM se retrouve dans l’incapacité de recruter un joker en raison de ses difficultés financières. Ce pari n’est pas sans risque.

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Deux joueurs, tout juste revenus de blessure, formeront un milieu inédit sans repères établis. Il faudra qu’ils trouvent rapidement leurs automatismes. D’autant plus que ce secteur est le poumon de l’équipe, entre la récupération des ballons et la relance

Un succès pour se relancer

Ce déplacement à Troyes sera aussi l’occasion pour Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli de se distinguer sur la pelouse. Ils devront prouver qu’ils peuvent s’inscrire durablement dans la rotation de Bruno Genesio. L’Olympique de Marseille n’a pas le droit à l’erreur.

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Les Phocéens restent sur cinq revers en six matchs. Une victoire contre l’ESTAC permettrait de relancer la dynamique et de sortir de la zone de relégation. Cela confirmerait aussi que le groupe sait absorber les absences, aussi importantes soient-elles. Le rendez-vous est pris ce dimanche au stade de l’Aube, à partir de 20h45.