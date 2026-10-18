Accueil - Mercato OM - OM : Bruno Genesio a identifié le principal problème de Marseille

De passage en conférence de presse samedi après-midi, Bruno Genesio est revenu sur la défaite de l’OM face à l’Olympiakos en Ligue Europa. L’entraîneur marseillais a mis le doigt sur le principal problème de son équipe.

Bruno Genesio : « on manque cruellement d’engagement dans les deux surfaces »

Sans démériter dans le jeu, l’OM a été battu par l’Olympiakos (0-1) jeudi en Ligue Europa. Après avoir revu ce match, l’entraîneur phocéen Bruno Genesio a cependant déploré un gros point noir au sein de son équipe : un manque d’engagement dans les deux surfaces.

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« Ce qui en ressort, c’est qu’on manque cruellement d’engagement dans les deux surfaces, aussi bien pour marquer des buts que sur les coups de pied arrêtés. Je le dis depuis très longtemps, l’attitude sur les coups de pied arrêtés est révélatrice de l’équipe et ce n’est pas suffisant dans ce domaine, dans les deux surfaces. Et c’est bien dommage, car on fait de très bonnes choses dans le jeu. On doit concrétiser. C’est essentiellement lié à un manque d’engagement qui est peut-être dû à un manque de confiance », a commenté Bruno Genesio face à la presse.

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Un constat lucide, alors que l’OM n’arrive pas à enchaîner malgré la victoire convaincante contre Troyes la semaine passée. Avant l’affiche de ce dimanche, le successeur de Habib Beye a également fait le point sur la forme de son groupe.

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« On prend en compte tous les éléments possibles. On a des observations, des éléments que vous n’avez pas. Des choses vont changer par rapport à jeudi. Des joueurs mis au repos vont démarrer demain. Tout le monde est dispo, on va voir pour Hojbjerg », a annoncé le technicien français.

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