Accueil - ASSE - Mercato ASSE : 25M€ pour Stassin, un avenir déjà compromis à Séville ?

‎‎L’ASSE a prêté Lucas Stassin au Séville FC avec une option d’achat non obligatoire fixée à 25 millions d’euros, après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2029. Malgré des débuts réussis en Espagne, les contraintes financières du club andalou pourraient compliquer une acquisition définitive en 2027.

‎‎Stassin, une première sortie réussie qui emballe déjà l’Andalousie

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‎‎Lucas Stassin a rapidement trouvé ses marques en Andalousie. Entré en jeu contre l’Espanyol, l’attaquant belge a marqué dès sa première apparition avec le Séville FC en Liga. Des débuts réussis qui donnent immédiatement une valeur sportive à son prêt. Mais ce but ne suffit évidemment pas à déterminer l’avenir du dossier.

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‎‎Les modalités de l’opération sont désormais connues : Séville a payé 2,5 millions d’euros pour le prêt et dispose d’une option d’achat de 25 millions d’euros, non obligatoire, avec une échéance fixée à juin 2027. L’Équipe avait détaillé les contours de l’accord au moment du départ du joueur.

‎‎Mercato ASSE : Derrière les 25 millions, le mur financier sévillan

‎‎C’est précisément là que le dossier devient beaucoup plus intéressant pour l’ASSE. Les données financières évoquées par la presse espagnole dessinent un Séville FC engagé dans une politique de réduction des coûts. Selon les informations de Gonzalo Tortosa, la dette nette aurait été ramenée de 90 à 60 millions d’euros, tandis que les dépenses globales auraient fortement diminué.

‎‎Autre donnée à surveiller : la masse salariale du club andalou tournerait autour de 72 millions d’euros, dont environ 22 millions encore liés à des joueurs qui ne sont plus dans l’effectif. Séville doit également composer avec deux financements auprès de Goldman Sachs pour un total de 180 millions d’euros. Dans ce contexte, sortir 25 millions d’euros pour un seul joueur ne relève pas exactement de la petite monnaie oubliée dans la poche d’un costume.

‎‎Stassin marque, Séville devra compter

‎‎Il serait toutefois excessif d’annoncer dès maintenant un retour dans le Forez. L’option est valable jusqu’en juin 2027 et plusieurs paramètres peuvent encore modifier l’équation : les performances du joueur, les ventes réalisées par Séville, l’évolution de ses finances ou encore sa capacité à dégager une marge suffisante dans le cadre du contrôle économique espagnol.

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‎‎Le rendement de Stassin pèsera donc lourd. Une saison pleine en Liga pourrait pousser les dirigeants sévillans à revoir leurs priorités, surtout si le Belge devient un élément important de l’attaque. Son départ de Saint-Étienne n’a d’ailleurs pas été organisé comme une rupture définitive : l’ASSE a officiellement confirmé sa prolongation jusqu’en 2029 avant son prêt.

‎‎Le coup de sécurité pensé par Saint-Etienne

‎‎Cette prolongation constitue probablement l’un des éléments les plus importants du dossier. Si Séville ne parvient pas à réunir les 25 millions d’euros, Saint-Étienne ne perd pas automatiquement son attaquant. Le joueur restera lié aux Verts, ce qui permet au club français de conserver une marge de manœuvre.

‎‎L’opération est donc loin d’être un simple pari sur une vente future. L’ASSE récupère d’abord 2,5 millions d’euros grâce au prêt et garde la possibilité de retrouver un joueur sous contrat jusqu’en 2029. Elle conserverait également 20 % d’une éventuelle plus-value future selon les conditions rapportées par L’Équipe.

‎‎Ce que les chiffres racontent vraiment

‎‎Il faut aussi replacer les 25 millions dans l’histoire récente de Lucas Stassin. L’attaquant belge avait déjà fait l’objet d’offres importantes. En septembre 2025, L’Équipe rapportait notamment une proposition du Paris FC pouvant atteindre 26 millions d’euros, plus 3 millions de bonus, finalement refusée par Saint-Étienne.

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‎‎Le scénario actuel n’est donc pas celui d’un joueur envoyé en Espagne pour tenter de relancer une valeur en chute libre. C’est plutôt une opération permettant à Stassin de découvrir la Liga tout en protégeant les intérêts économiques des Verts. L’ASSE a officiellement rappelé qu’il avait inscrit 23 buts en 66 rencontres sous son maillot avant son départ.