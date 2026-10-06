Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ligue 2, la domination de Saint-Etienne mise en lumière

L’ASSE n’est pas que leader de la Ligue 2, elle domine le championnat selon plusieurs indicateurs de performance, à en croire une étude de l’Observatoire du football CIES.

L’ASSE seule leader de la Ligue 2

Après sept journées de championnat disputées, l’ASSE est seule en tête de la Ligue 2. Elle devance le Red Star de deux points et le Stade de Reims de trois points sur le podium. Les Stéphanois possèdent également la meilleure attaque avec 19 buts inscrits, contre 15 pour les Rémois et 10 pour les Messins (4e).

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En revanche, les Verts arrivent en 9e position au classement de la meilleure défense du championnat. Ils ont concédé 8 buts, dont 2 contre Dijon FCO, l’Union Sportive du Littoral de Dunkerque et le FC Metz, en 7 matchs déjà joués.

L’équipe de Saint-Etienne affole les indicateurs de performance

Outre la première place occupée en Ligue 2, l’équipe de Ian Cathro (40 ans) domine largement ses adversaires dans le jeu, selon 27 indicateurs de performance (données Impect), faisant référence aux matchs de championnat de la saison en cours, plus précisément jusqu’au 24 septembre 2026.

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En effet, l’ASSE marche sur la Ligue 2 avec un indice d’imposition du jeu de 78.3, selon les révélations de la source. Au niveau de la pression exercée sur ses adversaires, l’équipe de l’AS Saint Etienne écrase ses adversaires avec un indice de 84.

Au niveau de contrôle du jeu, les Stéphanois sont à 72. Quant à l’indice d’occupation offensive, il atteint une valeur de 63, soit la deuxieme performance derrière le Stade de Reims, dont l’indicateur marque 68.

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Selon la précision de l’Observatoire du football, son étude est basée sur neuf indicateurs sur le plan défensif reflétant le niveau de pression exercé sur les adversaires (indice de pression), neuf sur le plan de la construction reflétant le niveau de contrôle du jeu (indice de contrôle) et neuf sur le plan de l’attaque reflétant le niveau de présence collective dans la zone offensive (indice d’occupation).

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Derrière l’ASSE, l’AS Nancy-Lorraine et le Stade Lavallois complètent le podium en Ligue 2, avec respectivement un indice de 67.1 et de 62.5. Laval est pourtant la lanterne rouge du championnat avec 4 défaites, 2 nuls et 1 seule victoire. En revanche, le FC Annecy, qui est 7e au classsement de la Ligue 2, est dernier dans celui du CIES.