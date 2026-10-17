Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Qui sont les joueurs du Red Star à surveiller de près ?

L’ASSE devra se méfier particulièrement des joueurs décisifs du Red Star, dont le buteur Damien Durand ou encore Jovany Ikanga, qui a annoncé la couleur en conférence de presse.

ASSE : Damien Durand et Jovany Ikanga, les plus décisifs du Red Star

Contrairement à l’ASSE, qui compte plusieurs joueurs décisifs en ce début de saison, le Red Star est porté par deux ou trois éléments de son effectif. D’abord Damien Durand (31 ans), le buteur de l’équipe de Damien Perrinelle. Il est auteur de 5 buts, dont un doublé contre l’EA Guingamp, en 8 matchs disputés en Ligue 2. Le capitaine des Audoniens est d’ailleurs l’un des meilleurs buteurs du championnat à ce stade de la compétition.

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L’AS Saint-Etienne devra également se méfier de Jovany Ikanga (24 ans). Il a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 8 apparitions, dont 4 titularisations. Polyvalent, l’avant-centre franco-congolais est aussi à l’aise sur les ailes (à gauche comme à droite) où il a déjà été utilisé par son entraîneur cette saison.

Red Star : 75 % des buts marqués par Durand et Ikanga

Durand et Ikanga ont inscrit, à eux seuls, 9 des 12 buts du Red Star, soit 75 %. En l’absence de Kevin Cabral, l’équipe de Damien Perrinelle peut également compter sur Islamdine Halifa, qui a délivré deux passes décisives. Les Stéphanois devront les surveiller de près, plus particulièrement.

Ikanga : « On n’a pas de raison de prendre ce match différemment »

Présent en conférence de presse d’avant-match, Jovany Ikanga a justement évoqué la rencontre avec l’ASSE au stade Bauer, ce samedi (20 h). « On est excité et pressé, on joue au football pour disputer ce genre de match. On a hâte de jouer ce match », a-t-il déclaré d’emblée.

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Selon le numéro 23 de L’Étoile Rouge, lui et ses coéquipiers resteront fidèles à leur identité et à leurs principes de jeu. Il n’est pas question pour eux de se renier face au leader de la Ligue 2.

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« On n’a pas de raison de prendre ce match différemment. On continue de jouer comme on le fait depuis le début de la saison. On est restés les mêmes, avec la même façon de travailler, car ça marche bien. La mentalité de l’équipe est comme ça : ne pas s’emballer, continuer à travailler et à avancer avec assurance », a indiqué Jovany Ikanga.

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La consigne est claire pour le Red Star. « J’attends juste qu’on joue notre jeu. Je veux qu’on les challenge avec nos armes et notre manière », a insisté Damien Perrinelle. L’AS Saint-Etienne est prévenue.