Accueil - Mercato OL - OL : L’Athletico SC prolonge son aventure avec Lyon jusqu’en 2029

L’Olympique Lyonnais a annoncé le renouvellement jusqu’en juin 2029 de son partenariat avec l’Athletico Sports Club, première collaboration internationale du club conclue en 2011. Après une brève interruption, les deux structures relancent leur coopération autour de la formation des jeunes joueurs et des éducateurs au Liban.

Pourquoi l’OL relance-t-il son partenariat avec l’Athletico SC ?

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L’OL souhaite poursuivre son accompagnement de l’Athletico Sports Club en s’appuyant sur l’expertise de son Academy et sur la connaissance du football libanais développée par son partenaire. Lancée en 2006, l’académie libanaise propose aux jeunes joueurs une formation destinée à leur permettre de progresser et de se rapprocher du haut niveau.

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La collaboration entre les deux structures avait débuté en 2011, faisant de l’Athletico SC le premier partenaire étranger de l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Après une courte rupture, cet accord reprend donc pour trois années supplémentaires, avec la volonté de poursuivre les échanges engagés depuis quinze ans.

Quels sont les axes du nouvel accord jusqu’en 2029 ?

Le nouveau partenariat prévoit d’abord l’intervention d’experts lyonnais à Beyrouth. Ceux-ci participeront à des actions de formation destinées aux éducateurs de l’Athletico SC, avec la transmission de la méthodologie, de la culture de la performance et de l’ingénierie d’entraînement développées au sein de l’OL.

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Les deux structures prévoient également des échanges réguliers entre leurs staffs techniques. De jeunes joueurs et des éducateurs libanais pourront par ailleurs effectuer des stages et des immersions sportives et culturelles au sein de l’OL Academy, à Lyon. Ces dispositifs doivent permettre à l’Athletico SC de bénéficier d’un accompagnement sportif, structurel et humain.

Quels ont été les impressions des deux partenaires ?

Le renouvellement a été officialisé en marge de la rencontre entre l’OL et Rennes (4-0), samedi soir, en présence de René Matta et Robert Paoli, fondateurs de l’Athletico SC, ainsi que de Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, et Matthieu Louis-Jean, directeur sportif lyonnais.

Michael Gerlinger s’est réjoui de cette reprise : « La reprise de notre collaboration avec l’Athletico SC marque une étape importante dans notre stratégie internationale. » Le dirigeant lyonnais a également salué « une magnifique histoire de 15 ans » appelée à se poursuivre pour « façonner ensemble l’avenir du football libanais ».

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Robert Paoli a, de son côté, souligné que l’implication de l’OL avait joué « un rôle majeur » dans l’amélioration du niveau de l’académie et le développement du football des jeunes au Liban. René Matta a également rappelé la particularité de cette relation, l’Athletico SC étant resté le premier partenaire de l’Olympique Lyonnais à l’étranger. Avec cet accord, les deux structures repartent sur une nouvelle base.