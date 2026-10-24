Accueil - PSG mercato - Luis Enrique ne blâme pas la LFP pour le report du match PSG – OL

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Alors que le match de clôture de la huitième journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL a été reporté à lundi soir, pendant la cérémonie du Ballon d’Or, Luis Enrique n’a pas souhaité polémiquer et blâmer la LFP en conférence de presse.

Luis Enrique sur PSG – OL : « Je n’ai aucun souci à jouer lundi »

Initialement programmé ce dimanche à 20h45, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, en clôture de la huitième journée de Ligue 1, a été reporté par la Ligue de Football Professionnel (LFP) à lundi soir, sur demande de la préfecture de Police de Paris. Et comme la saison dernière, les joueurs du PSG seront privés de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, qui se déroulera à Londres au même moment.

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Une nouvelle qui n’affecte pas particulièrement Luis Enrique. Interrogé en conférence de presse sur le report de ce match en raison des manifestations prévues ce week-end, l’entraîneur parisien a ouvertement exprimé sa compréhension de cette décision.

« Si on joue lundi et que c’est mieux pour la situation actuelle, je l’accepte de très bonne humeur. Il faut savoir que le dimanche est un jour spécial, car il y a un match de football américain et la situation actuelle. Il n’y a aucun souci à jouer lundi », a déclaré Luis Enrique samedi devant la presse.

Le PSG, deuxième du championnat à égalité de points (14) avec l’OL, premier, disputera donc ce choc au Parc des Princes en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or 2026, auquel plusieurs Parisiens postulent, de Khvicha Kvaratskhelia à Ousmane Dembélé en passant par Fabian Ruiz à Vitinha, Achraf Hakimi et Joao Neves. La cérémonie débutera à 19 h 30 à Londres.

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Pour rappel, vendredi, la préfecture de police a décidé de reporter l’affiche de la huitième journée de Ligue 1, initialement prévue dimanche à 20h45 à lundi 20h30, car les forces de l’ordre seront mobilisées pour l’acte II du mouvement social samedi, une semaine après des manifestations émaillées de violence.

Un report qui a pour conséquence un télescopage avec la cérémonie du Ballon d’Or qui, comme l’an passé, se déroulera en même temps qu’un match des Parisiens. Pas de quoi énerver Luis Enrique qui a répété son désintérêt pour cette prestigieuse récompense individuelle.

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« Aura-t-il tout de même une oreille sur la cérémonie à Londres ? Non ça ne m’intéresse pas. Je reste concentré sur lundi. On a beaucoup de joueurs qui peuvent gagner ce Ballon d’or. Mais on va voir qui va le gagner, mais ça ne changera rien à ce que nous cherchons en tant qu’équipe », a expliqué le successeur de Christophe Galtier.