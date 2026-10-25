Accueil - PSG mercato - Ligue 1 : Un plan anti-PSG confirmé à l’Olympique Lyonnais

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L’Olympique Lyonnais défiera le PSG ce lundi soir au Parc des Princes en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Si les Lyonnais n’ont pas montré un visage rassurant face à Hoffenheim en Ligue Europa, les hommes de Paulo Fonseca pensent avoir un coup à jouer à Paris.

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L’Olympique Lyonnais a fait l’impasse sur son déplacement à Hoffenheim en Ligue Europa cette semaine. Leader du championnat devant le PSG avec un nombre de buts plus élevé, l’OL souhaite se donner toutes les chances de décrocher un résultat face au club de la capitale en Ligue 1, lundi soir. La saison dernière, les hommes de Paulo Fonseca étaient parvenus à surprendre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

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Un exploit que les Gones pensent rééditer, même si cette nouvelle confrontation s’annonce difficile à négocier avec un PSG qui veut absolument se hisser en tête du championnat. Mais Corentin Tolisso et ses partenaires peuvent profiter de la situation actuelle de l’équipe de Luis Enrique, qui compte de nombreux blessés importants, pour créer la surprise. C’est la position de Quentin Vieira qui estime que l’issue du match dépendra de l’efficacité et l’envie des Lyonnais.

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« Faire un match plein avec beaucoup d’envie, beaucoup d’agressivité aussi », a-t-il confié sur le plateau de l’émission « Tant qu’il y aura des Gones ». Même son de cloche du côté de Nicolas Puydebois, qui veut voir des Lyonnais affamés : « Il faut une vraie maîtrise technique et mettre beaucoup d’intensité. (…) Bien défendre ne suffira pas. Le football, c’est être efficace dans les deux surfaces et là, il va falloir être chirurgical. »

La gestion du contre-pressing de l’équipe parisienne sera également déterminante pour l’Olympique Lyonnais. Par ailleurs, le média Olympique et Lyonnais souligne l’importance que pourraient revêtir les coups de pied arrêtés. Le Paris Saint-Germain rencontre certaines difficultés dans ce secteur de jeu, et l’OL pourrait en profiter avec des phases offensives spécifiques pour tenter de percer la défense parisienne.

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Pour rappel, si Luis Enrique doit composer avec les absences de Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, l’entraîneur lyonnais ne pourra pas compter sur Loïs Openda et Keito Nakamura face au double champion d’Europe en titre.