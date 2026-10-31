Accueil - PSG mercato - Villarreal-PSG : un ancien de l’OM attend Paris de pied ferme

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Trois matchs, trois victoires, 14 buts : le PSG débarque en Espagne en patron de la Ligue des champions. Mais ce Villarreal-PSG a une saveur particulière, avec un ancien de l’OM bien décidé à gâcher la soirée parisienne. Tout ce qu’il faut savoir, de l’heure de Villarreal PSG à la compo probable de Luis Enrique.

Villarreal-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi sera donné le mardi 3 novembre à 21 heures, à l’Estadio de la Cerámica. La rencontre, comptant pour la 4e journée de la phase de ligue, sera diffusée en France sur Canal+ Foot.

Les deux clubs ne se sont jamais affrontés en match officiel. Le bilan démarre donc mardi, entre un Paris premier avec 9 points et un Sous-marin jaune 19e avec 3 points. Battu à Dortmund (3-2) puis à Anfield (4-3), vainqueur de Naples (3-1), Villarreal a marqué huit buts et en a encaissé autant. Ses soirées européennes sont rarement fermées.

Pape Gueye, l’ancien Marseillais face au PSG

Titulaire contre Naples comme à Liverpool, Pape Gueye tient le milieu espagnol. L’international sénégalais a disputé plusieurs Classiques sous le maillot de l’OM, et il connaît bien le milieu parisien. Vitinha et ses partenaires le trouveront sur leur route dès les premières relances. Le joueur garde d’ailleurs un œil attentif sur son ancien club, dont il a récemment évoqué la situation délicate.

La compo probable du PSG après Le Havre

Le large succès au Havre (5-1), porté par un triplé d’Achraf Hakimi, a permis à Luis Enrique de faire tourner. Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz ont débuté sur le banc ou en tribune, tout comme Willian Pacho. Tous devraient retrouver leur place à la Cerámica.

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L’infirmerie, elle, ne désemplit pas. Ousmane Dembélé, touché à la cuisse face au Barça, et Khvicha Kvaratskhelia, opéré du genou, sont toujours absents. Nuno Mendes et Marquinhos ont eux aussi manqué le déplacement au Havre. Sans son latéral gauche portugais, Paris devrait relancer Lucas Hernandez dans le couloir.

PSG (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez ; Neves, Vitinha, Ruiz ; Godts, Ferran Torres, Doué.

Buteur au Havre, Mika Godts pourrait conserver sa place sur le côté. Le cas Ferran Torres, aligné en pointe vendredi, reste à surveiller. Retrouvez toute l’actualité du club dans notre rubrique PSG.

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