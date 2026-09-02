Mercato OL : Nakamura signe à Lyon et remplace Malick Fofana

L’OL s’offre Keito Nakamura du Stade de Reims, malgré la fermeture du mercato d’été. Son transfert est validé grâce à la règle de joker.

Mercato : Keito Nakamura s’engage à l’OL comme joker pour 4 ans

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Le mercato estival a refermé ses portes officiellement depuis mardi en France. L’OL a quand même réussi à s’attacher les services de Keito Nakamura ce mercredi. Il a été transféré du Stade de Reims en Ligue 2, ce mercredi 2 septembre. Il a signé un contrat de quatre saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030.

L’Olympique Lyonnais précise qu’il a recruté l’international Japonais (29 sélections, 11 buts) contre une indemnité s’élevant à 1 million d’euros fixe, auquel pourront s’ajouter des indemnités variables pouvant atteindre un montant maximum de 19 millions d’euros, ainsi qu’un intéressement maximum de 12,5 % sur une éventuelle plus-value future.

Tous les chemins mènent à Lyon 🔴🔵#Nakamura2030 pic.twitter.com/MzepWakrBY — Olympique Lyonnais (@OL) September 2, 2026

L’OL se réjouit de l’arrivée de Keito Nakamura, qui deviendra le premier joueur japonais de l’histoire du club rhodanien. Le joueur de 27 ans est également très heureux de rejoindre Lyon en provenance de la Ligue 2.

« C’est un immense club. Je suis impatient de jouer et d’être décisif avec ce nouveau maillot. J’ai su que j’étais le 1er japonais du club, c’est quelque chose d’important pour moi et j’espère représenter au mieux mon pays », a-t-il déclaré.

Le Japonais devient la 9e recrue estivale de Lyon

En effet, Keito Nakamura est recruté pour prendre la place de Malick Fofana, qui a été transféré à Sunderland AFC, dans les dernières minute du mercato d’été, mardi soir. De ce fait, l’Olympique Lyonnais n’avait pas eu le temps nécessaire pour finaliser l’arrivé du remplaçant du Belge. Mais grâce à la règle de joker, qui autorise la signature d’un joueur supplémentaire, le lendemain de la fin du mercato « Le Samouraï Bleu » a pu s’engager finalement avec les Gones.

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Keito Nakamura devient la 9e recrue estivale de l’OL. Il rejoint Loïs Openda (avant-centre), Kaïl Boudache (ailier droit), Julien Duranville (ailier gauche), Mads Bidstrup (milieu), Mohamed Ouédraogo (arrière gauche), Zachary Athekame (arrière droit), Felix Bacher (défenseur central) et Noham Kamara (défenseur central) dont l’option d’achat a été levée cet été.