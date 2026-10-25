Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ian Cathro hausse le ton après la victoire contre Nantes

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L’ASSE a arraché une victoire précieuse face au FC Nantes (1-0), samedi soir à Geoffroy-Guichard, grâce à un but d’Augustine Boakye dans les dernières minutes. Après le match, Ian Cathro n’a pas caché son agacement contre l’arbitrage.

Ian Cathro : « Il faut siffler pour protéger les joueurs »

Après un succès important la semaine dernière face au Red Star (0-1), l’ASSE accueillait le FC Nantes à Geoffroy-Guichard, samedi soir, à l’occasion de la dixième journée de Ligue 2. Une affiche de gala qui devait permettre aux Verts de creuser leur avance en tête du classement du championnat. Grâce à un but d’Augustine Boakye en toute fin de partie, les hommes d’Ian Cathro ont bel et bien empoché les trois points.

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Durant la rencontre, Gaël Angoula, l’arbitre, a eu beaucoup de travail en sanctionnant d’un carton jaune à quatre reprises les joueurs nantais et trois fois ceux de l’AS Saint-Étienne. Ian Cathro a évoqué la prestation de l’arbitre en conférence de presse. Pour le technicien écossais, plusieurs situations auraient dû être interrompues par le corps arbitral et appelle à la protection des joueurs pour favoriser le spectacle en Ligue 2.

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« La première chose à dire c’est que si on veut avoir de bons joueurs dans ce championnat, il faut siffler pour les protéger. Le football est un sport qu’on adore voir à travers des joueurs de talents, mais il faut qu’ils puissent s’exprimer sur le terrain et ce soir on s’est un peu trop approché de la limite pour moi sur certaines situations.

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Nous sommes une équipe qui fait front, on construit dans la résilience, ce qu’on n’avait pas encore senti au début du championnat, on le sent plus depuis quelques matchs je trouve. L’équipe a passé un cap, elle travaille avec cette notion de résilience », a déclaré Ian Cathro.

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Dans un match viril, mais globalement correct entre deux formations qui se sont respectées, certains tacles ont cependant fait se lever Geoffroy-Guichard et les deux bancs. Un sujet évoqué en conférence de presse d’après-match par Ian Cathro qui a vu Jakob Breum perdre une dent devant lui.