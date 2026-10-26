Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Bafétimbi Gomis prêt à intégrer la direction ?

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Bafétimbi Gomis prépare activement sa reconversion dans l’univers du football. Son passé à l’AS Saint-Etienne relance même les spéculations concernant un possible chez les Verts.

Bafétimbi Gomis assume sa réconversion

Ian Cathro se concentre sur le terrain et les résultats de l’ASSE. Mais dans les coulisses, un autre sujet nourrit les conversations à Saint-Etienne : l’avenir de la direction sportive. Bafétimbi Gomis est notamment associé à un éventuel retour au sein du club. Surtout que l’ancien attaquant des Verts est prêt à relever un défi de dirigeant.

Invité du podcast de l’UNFP, Bafétimbi Gomis a clairement exprimé son envie de retrouver le quotidien d’un club. Il a déclaré : « aujourd’hui, je me sens prêt pour prendre un projet », sans jamais citer l’AS Saint-Étienne.

Depuis la fin de sa carrière de joueur en 2024, l’homme de 40 ans se forme au métier de directeur sportif auprès de la FIFA et de l’UEFA. Sachant qu’il siège au comité du syndicat des joueurs.

Un profil qui coche plusieurs cases

Son passé au plus haut niveau constitue un véritable argument. Bafétimbi Gomis connaît les exigences du football professionnel, le fonctionnement d’un vestiaire et les périodes de doute que traversent les joueurs. Ce vécu l’aide à défendre les intérêts d’une institution tout en gardant un regard de footballeur.

À voir

PSG : Les choix forts de Luis Enrique pour battre l’OL !

Son nom a d’ailleurs déjà été évoqué au printemps dernier du côté de Troyes, où le City Football Group cherchait à remplacer Antoine Sibierski. L’Équipe le citait alors parmi les condidats favoris pour diriger le secteur sportif de l’ESTAC.

Un retour à l’ASSE loin d’être acquis

Le joueur formé à l’AS Saint-Etienne garde un lien fort avec le club. Il échange toujours avec Loïc Perrin, coordinateur sportif de l’ASSE. Cela enflamme les rumeurs. Mais rien ne laisse penser à ce jour que le club songe à lui confier les clés de son recrutement.

Son passage à l’Olympique lyonnais, rival historique des Verts, reste un point sensible. Certains supporters de l’ASSE ont gardé de l’amertume, tandis que d’autres retiennent surtout ses performances dans le Forez. Pour le moment, Bafétimbi Gomis attend simplement la bonne opportunité pour lancer sa nouvelle carrière.

Lire aussi sur l’ASSE :

À voir

OM : Tension dans les vestiaires, Kamissoko échappe à la sanction

ASSE-FC Nantes (1-0) : Lourde sanction en vue pour Sainté

Mercato ASSE : faut-il un latéral gauche dès janvier ?