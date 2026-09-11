Accueil - Stade Rennais - Stade Rennais-OM : le groupe de Haise avec Aït Boudlal, sans Seidu ni Nordin

Franck Haise a retenu 21 joueurs pour recevoir l’Olympique de Marseille ce vendredi 11 septembre à 20h45 au Roazhon Park. Alidu Seidu, Arnaud Nordin et Djaoui Cissé ne figurent pas dans le groupe rennais.

Ce qu’il faut retenir du groupe rennais

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21 joueurs retenus par Franck Haise pour Stade Rennais-OM, vendredi 11 septembre à 20h45 au Roazhon Park, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1.

Trois absents notables : Alidu Seidu, en discussions pour un départ à l’OGC Nice, Arnaud Nordin et Djaoui Cissé.

Abdelhamid Aït Boudlal retrouve la défense centrale à la place de la recrue portugaise Gonçalo Oliveira.

Henrick Do Marcolino, formé à l’Académie du Stade Rennais, remplace Nordin dans la liste.

Stade Rennais-OM : Franck Haise retient 21 joueurs

Franck Haise tranche. Pour la réception de Marseille ce vendredi 11 septembre à 20h45 au Roazhon Park, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Stade Rennais a retenu 21 joueurs. Des décisions fortes marquent cette liste. Arnaud Nordin sort de l’effectif, Henrick Do Marcolino le remplace.

Le jeune milieu formé à l’Académie réintègre le groupe pro pour cette affiche capitale. En défense centrale, le mouvement se confirme. La recrue portugaise Gonçalo Oliveira cède sa place à Abdelhamid Ait Boudlal. De retour après avoir fêté une naissance la semaine dernière lors de la victoire à Angers (2-1), le défenseur retrouve le terrain.

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Et ce n’est pas tout. Deux autres joueurs sont absents de cette liste. Alidu Seidu est écarté. Le joueur négocie actuellement son départ vers l’OGC Nice. Il pourrait rejoindre le Gym comme joker. Les négociations seraient en bonne voie.

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Djaoui Cissé n’est pas convoqué pour cette rencontre. Le milieu de terrain pourrait être retenu pour les prochains matchs. Le calendrier est très chargé pour Rennes. Après Marseille, les Rouges et Noir vont défier Sturm Graz en Ligue Europa et Lyon la semaine prochaine. Franck Haise assure que la rotation s’avère indispensable pour une bonne gestion de l’équipe.