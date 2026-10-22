Accueil - Mercato Stade Rennais - Juventus-SRFC : Haise change sa compo avec trois axiaux

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Le Stade Rennais tentera de créer la surprise ce jeudi face à la Juventus. Franck Haise a d’ailleurs décidé d’innover pour ce choc en Ligue Europa. Il est passé à trois défenseurs axiaux.

Stade Rennais : Franck Haise ose le changement face à la Juventus

Franck Haise bouscule ses habitudes. L’entraîneur du Stade Rennais nous a habitués à un schéma tactique de 4-3-3 depuis le début de saison. Il a décidé cette fois-ci de changer de système face à la Juventus en Ligue Europa. Le coup d’envoi de cette rencontre aura lieu dans quelques minutes à Turin (18 h 45).

Ce changement n’est pas anodin. Les défaites à Lyon (0-4) puis au Paris FC (3-4) l’ont poussé à revoir ses plans. Franck Haise opte désormais pour trois défenseurs axiaux dans un 3-5-2. Ce schéma peut se transformer en 5-3-2 au cours du match.

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Brice Samba dans les buts. Reynolds, Aït Boudlal, Cresswell, Rouault et Nagida composeront la défense du Stade Rennes. Au milieu, on trouvera M. Camara, le capitaine Valentin Rongier et Thomasson. Dia et Al-Tamari composent le duo offensif. Sachant que le meilleur buteur des Bretons cette saison, Estéban Lepaul, est absent pour cause de blessure à la cheville.

Les Bianconeri innovent aussi

Rappelons que Franck Haise traîne derrière une série de 19 matchs européens sans victoire. Il l’a abordée en conférence de presse avant la réception de l’OFI Crète : « ça ne serait pas une victoire pour équipe ». Le collectif passe avant l’individu.

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La Juventus associe par aillerus pour la première fois Randal Kolo Muani et Nick Woltemade dès le coup d’envoi. Pierre Kalulu commence sur le banc. Les Rouges et Noirs tenteront de créer la surprise dans un stade où personne ne les attend.

La compo du Stade Rennais

Samba – Reynolds, Aït Boudlal, Cresswell, Rouault, Nagida – M. Camara, Rongier (cap.), Thomasson – Dia, Al Tamari.