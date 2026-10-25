Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Haise a la solution pour relancer Quentin Merlin

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Mis à l’écart lors des quatre dernières rencontres du Stade Rennais, Quentin Merlin pourrait retrouver du temps de jeu grâce au changement de système de Franck Haise. Avant la réception de Strasbourg, dimanche, l’entraîneur rennais a loué l’état d’esprit du latéral gauche, que le repositionnement en piston pourrait remettre en selle.

Stade Rennais : Une mise à l’écart qui n’a pas entamé la détermination de Quentin Merlin

Quentin Merlin vit une période compliquée au Stade Rennais. Titulaire lors de la lourde défaite contre l’OL (4-0), le 19 septembre, le défenseur n’a plus joué une minute avec l’équipe première depuis. Écarté contre Auxerre puis le Paris FC, il a retrouvé le groupe face à l’OFI Crète, avant de rester sur le banc contre la Juventus Turin, jeudi.

Malgré une situation difficile, Franck Haise ne lâche pas son joueur. « Quentin, il n’a pas lâché. Il a été exemplaire, enfin il est exemplaire », a déclaré le technicien rennais en conférence de presse. Malgré un temps de jeu réduit, l’ancien Marseillais ne s’est donc pas découragé.

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Franck Haise a pourtant rappelé les raisons sportives de ce choix en vantant les performances de Mahamadou Nagida : « Il faut aussi avouer que Nagi a fait de très gros matchs. Quentin, c’était un peu plus difficile. » Cette concurrence est assumée, et Merlin doit hausser son niveau s’il veut inverser la tendance.

Le passage par la réserve, un signal qui compte

Son absence du groupe professionnel au Paris FC aurait pu l’enfoncer. Le latéral gauche a préféré répondre par le travail, en demandant lui-même à jouer avec la réserve en National 2. Il y a retrouvé du rythme et prouvé son implication, sans le moindre fatalisme face à la hiérarchie de l’équipe première. Franck Haise a apprécié cette démarche, comme la prestation du défenseur.

« Il s’entraîne bien. Il a été, à sa demande, jouer avec l’équipe réserve et il a fait un bon match. Au-delà, il a été décisif et c’est très bien, mais il a fait un bon match et surtout il a eu l’envie de jouer ce match », a expliqué l’entraîneur. Son geste décisif compte moins que sa volonté de rester compétitif. Cette attitude de Quentin Merlin peut peser dans les choix du staff, d’autant que le calendrier rennais se charge.

La défense à trois, une nouvelle porte de sortie

Le changement tactique testé contre la Juventus Turin pourrait tout changer pour Quentin Merlin. Avec une défense à trois, Franck Haise peut utiliser son latéral gauche comme piston. Placé plus haut, le joueur prendrait part aux phases offensives tout en gardant des tâches défensives.

Ce rôle colle sans doute mieux à ses qualités et lui offrirait un chemin pour revenir dans la rotation. Le technicien rennais a clairement montré son intérêt pour cette option. « C’est un rôle qui montrera aussi plus ses forces, je pense. Donc ça peut très bien évidemment lui convenir », a-t-il estimé.

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Puis il a insisté sur ses attentes : « On va avoir besoin d’un Quentin en forme pour l’équipe, parce que je sais le niveau qu’il a. » Sa confiance reste donc intacte, mais elle ne promet pas une titularisation immédiate.

Strasbourg en ligne de mire, sans garantie de titularisation

La réception de Strasbourg, dimanche, offre à Quentin Merlin une occasion de se rapprocher du onze de départ. Entre la Ligue 1 et la Ligue Europa, Franck Haise devra ménager son effectif et garder plusieurs solutions. Le retour du défenseur en piston pourrait vite devenir une option concrète dans les prochaines journées. Reste à savoir si ce nouveau système se traduira vite en minutes sur la pelouse.

Haise n’a annoncé aucune titularisation et la concurrence de Mahamadou Nagida pèse lourd. Quentin Merlin doit maintenant transformer son travail à l’entraînement et son match avec la réserve en arguments durables. Le changement tactique lui laisse une chance de rebondir, mais seule la décision de Franck Haise dira si elle sera saisie.