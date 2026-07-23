Stade Rennais : La surprise totale que prépare Franck Haise

Franck Haise ne compte laisser aucun joueur du Stade Rennais sur le bord de la route durant cette préparation estivale. L’entraîneur breton a imaginé une organisation inédite afin d’offrir une véritable chance à ses jeunes talents et aux éléments en quête de rythme.

‎Stade Rennais : Une matinée qui cache un plan bien pensé

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‎Pendant que l’équipe première se prépare à défier le Club Bruges en match amical, le staff rennais a prévu un second rendez-vous, beaucoup plus discret mais loin d’être anodin. D’après Ouest-France, une opposition face à l’US Saint-Malo est programmée dans la matinée.

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‎Cette rencontre doit permettre à plusieurs joueurs moins utilisés de retrouver du temps de jeu. Les jeunes issus du centre de formation seront également sous les projecteurs, avec une occasion idéale de démontrer qu’ils peuvent prétendre à une place dans la hiérarchie.

‎Haise veut embarquer tout son vestiaire

‎L’objectif dépasse largement le simple résultat d’un match de préparation. Franck Haise souhaite maintenir l’ensemble de son groupe concerné, y compris les joueurs revenus récemment de blessure ou ceux qui accusent un retard physique.

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‎Cette méthode rappelle celle qui avait fait sa réputation lors de son passage au RC Lens. En donnant des responsabilités aux jeunes et aux remplaçants, le technicien entretient une saine concurrence tout en évitant que certains décrochent mentalement au fil de l’été.

‎Une opportunité qui peut tout changer

‎Pour plusieurs espoirs rennais, cette confrontation contre Saint-Malo pourrait compter pour beaucoup dans les plans de Haise. Une prestation convaincante serait susceptible de modifier le regard de l’entraîneur avant le début de la saison officielle. ‎À l’heure où le Stade Rennais reste actif sur le mercato, certains jeunes pourraient ainsi gagner de précieux points et s’inviter dans les rotations de l’équipe première.

‎Le pari intelligent de Franck Haise

‎Cette initiative illustre une philosophie de management moderne. Plutôt que de concentrer toute l’attention sur les titulaires, Franck Haise cherche à construire un groupe impliqué du premier au dernier joueur. ‎

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Cette stratégie est particulièrement pertinente. Une saison se gagne rarement avec onze hommes seulement. Si les jeunes saisissent cette chance, Rennes pourrait découvrir de belles surprises… sans forcément avoir besoin de recruter autant qu’imaginé.