Rennes-Auxerre : la compo officielle, Haise lance Soumaré et Reynolds

Mise à jour du 11 octobre 2026 : les compositions officielles de Rennes-Auxerre sont connues. Franck Haise a apporté trois changements au onze annoncé : Reynolds, Rouault et Soumaré sont titulaires à la place de Frankowski, Aït Boudlal et Blas. Brice Samba retrouve bien ses cages.

Le match Rennes-Auxerre se joue ce dimanche 11 octobre à 17h15, au Roazhon Park, pour la 6e journée de Ligue 1, en direct sur Ligue 1+. Le Stade Rennais retrouve le championnat après trois semaines de coupure avec un groupe au complet, un Estéban Lepaul rentré de sa troisième sélection chez les Bleus et un chiffre qui dérange Franck Haise : un seul but inscrit lors de ses quatre derniers matchs.

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Le 4-0 encaissé à Lyon le 19 septembre reste le seul revers du SRFC en Ligue 1 cette saison. L’entraîneur avait d’ailleurs libéré ses joueurs une semaine pour digérer la claque lyonnaise. Vendredi, en conférence de presse, Haise n’a pas cherché à tourner la page. Il a posé un chiffre : « On a tiré 82 fois, on a eu 26 occasions, on a marqué un but. » Le décompte englobe l’OM (1-0), Graz en Ligue Europa (0-0), Lyon et l’amical perdu à Laval (1-0).

Rennes Auxerre : quelle compo officielle pour le SRFC ?

Les 25 joueurs de l’effectif étaient à l’entraînement vendredi. Brice Samba, gêné par des soucis musculaires après une préparation écourtée, a repris avec le groupe cette semaine et devrait retrouver ses cages. Aucune blessure ni suspension n’est signalée côté breton, une situation rare à ce stade de la saison pour le club de foot de Rennes.

Compo officielle du SRFC : Samba ; Reynolds, Cresswell, Rouault, Nagida ; Thomasson, Rongier, Camara ; Soumaré, Lepaul, Al Tamari. Par rapport au onze attendu, Frankowski, Aït Boudlal et Blas ne débutent pas la rencontre.

Haise a étudié deux pistes pour muscler son attaque. Le losange exigerait de nouveaux repères. Un deuxième avant-centre aux côtés de Lepaul coûterait un milieu : « Ça veut dire que vous enlevez un milieu qui est actuellement notre force principale. »

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Estéban Lepaul revient des Bleus sans but, mais avec du crédit

Titulaire le 5 octobre face à la Belgique (4-1) au Stade de France, l’attaquant a disputé toute la rencontre pour sa troisième cape. Une tête contrée, une frappe repoussée, aucun but. Menés, les Bleus ont renversé les Diables rouges en marquant quatre fois dans le dernier quart d’heure, et le sélectionneur a laissé le Rennais sur la pelouse jusqu’au bout. Son entraîneur au Stade Rennais a pris le contre-pied des critiques : « J’ai trouvé que c’était plus positif que ce qu’on a pu en dire. Il s’est aussi créé des occasions. Il ne les a pas concrétisées, mais il se les est créées. » Haise retient ses appels et sa façon de fixer les défenseurs pour libérer Blas et Al Tamari.

VICTOOOOOIRE ! 🤩💙



Nos Bleus renversent totalement la Belgique avec 4️⃣ buts inscrits dans le dernier quart d'heure ! 🔥💪



🇫🇷4-1🇧🇪 l #FRABEL pic.twitter.com/1Vj1zwyoTs — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 5, 2026

Quels absents à Auxerre pour le déplacement à Rennes ?

Will Still arrive en Bretagne sans Christ Makosso, suspendu. Telli Siwe, Assane Dioussé, Marvin Senaya et Bryan Okoh manquent aussi à l’appel. L’AJA s’est relancée avec deux succès à l’Abbé-Deschamps, contre Nice (1-0) puis Brest (2-1), après trois défaites d’entrée. Loin de l’Yonne, elle a pris huit buts en deux sorties, à Lens (5-2) et à Lyon (3-1). Depuis son passage à trois défenseurs centraux, Haise note un changement : « Ils encaissent beaucoup moins de buts. »

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Compo officielle de l’AJA : Diop ; Piedfort, Tuanzebe, Akpa ; Sy, Ahamada, Danois (cap.), Oppegård ; Faivre, Archer, Namaso. Will Still a titularisé Ahamada et Faivre, Piedfort redescendant dans la ligne de trois défenseurs à la place de Diomande. Labeau-Lascary ne figure pas dans le onze de départ.

Rennes Auxerre : ce que le Stade Rennais joue dimanche

Avec 10 points en cinq journées, le SRFC reste dans le haut du classement et n’a pas perdu au Roazhon Park : 7 points sur 9, six buts marqués face au PSG (2-2), au Mans (3-2) et à l’OM (1-0). Haise tourne à 2,05 points par match en 17 rencontres de Ligue 1 sur le banc breton. « Si on reste à notre moyenne de points […], même avec un accident de temps en temps, je vais signer tout de suite. »

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Auxerre, 6 points, a marqué lors de chacun de ses cinq matchs. Face à lui, le club de foot de Rennes ne pourra pas se contenter d’avoir le ballon. Haise attend autre chose : « Ça va être à nous de montrer notre vrai visage. »