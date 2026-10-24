Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Estéban Lepaul forfait face au RC Strasbourg

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Estéban Lepaul, l’attaquant du Stade Rennais FC, est forfait pour la réception du RC Strasbourg, dimanche après-midi, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. L’annonce a été faite ce samedi par Franck Haise, l’entraîneur du club breton.

Estéban Lepaul : « Estéban Lepaul ne sera pas dans le groupe ce week-end »

Le Stade Rennais devra encore composer sans son homme fort du début de saison. Touché à la cheville gauche contre le Paris FC, Estéban Lepaul ne participera pas à la réception du Racing Club de Strasbourg, dimanche à 17h15, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse cet après-midi, l’entraîneur du SRFC a confirmé le forfait du meilleur buteur de Ligue 1, sans pouvoir fixer la date de son retour.

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« Estéban ne sera pas dans le groupe ce week-end, il est indisponible. On regarde au jour le jour si les choses avancent, c’est le cas, mais donner un délai pour la reprise réathlétisation, la reprise groupe et la compétition, je n’en ai pas encore. C’est une entorse, il n’y a pas de choses gravissimes car sinon, on sait que ce serait vraiment long, mais on voit au quotidien », a notamment indiqué Franck Haise.

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L’absence pèse lourd. À 26 ans, Lepaul compte 7 buts en 7 matchs de Ligue 1 cette saison. En son absence, Boulaye Dia devrait être titulaire en attaque face à Strasbourg. L’attaquant sénégalais de 29 ans a déjà répondu présent jeudi à Turin. Il a transformé un penalty lors du nul arraché face à la Juventus (2-2), dans un match, où le Stade Rennais a fait trembler les Italiens sans son buteur français.

La blessure d’Estéban Lepaul sera aussi suivie de près à Clairefontaine. Appelé en équipe de France lors du dernier rassemblement, l’attaquant rennais espère figurer dans la prochaine liste de Zinédine Zidane, attendue le 6 novembre pour les rencontres de la Ligue des Nations.

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En parallèle du dossier Lepaul, le Stade Rennais reste attentif à l’avenir de ses jeunes joueurs. Mahamadou Nagida aurait notamment repoussé les approches de huit clubs européens au cours des trois derniers mercatos, parmi lesquels l’OL, l’OM, l’AS Rome, l’AC Milan et Brighton.

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Selon les informations de Foot Mercato, le club breton ne prendra aucun risque avec Estéban Lepaul. Le déplacement à Nice, dans une semaine, pourrait également se jouer sans lui, afin de le préserver pour la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa.

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Cette rencontre européenne constitue une échéance visée, pas une garantie de retour : sa présence dépendra de sa récupération.

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