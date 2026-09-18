Ballon d’Or : Le PSG tranche entre Dembélé, Kvara et Ruiz

Au détriment de Fabian Ruiz, le PSG aurait choisi de resserrer sa stratégie autour d’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia pour le Ballon d’Or 2026. Une décision qui pourrait nuire à la stabilité de l’équipe de Luis Enrique.

Fabian Ruiz sacrifié par le PSG à cause de Kylian Mbappé ?

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La candidature de Fabian Ruiz pour le Ballon d’Or n’est plus poussée par le PSG, selon les informations du journal L’Équipe. Dans la course au Ballon d’Or 2026, le Paris Saint-Germain, qui compte 10 représentants dans la liste des 30 nommés, avait initialement décidé de favoriser les candidatures de ses trois joueurs : Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

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Mais au cours des derniers jours, le club de la capitale a choisi de resserrer sa stratégie autour des deux attaquants. Huit jours après le début du vote, cette option soulève nécessairement des questions. Et, notamment, pourquoi ce changement de cap assez tardif ?

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Interrogé jeudi, un membre de la direction du PSG aurait confié : « nous n’avons pas vocation à commenter davantage notre stratégie ou nos intentions. Nous avons 10 joueurs sur 30 nommés pour le Ballon d’Or. C’est une grande fierté pour le Paris Saint-Germain. Ces nominations illustrent la réussite d’un collectif et le travail accompli par l’ensemble du club. Comme nous l’avons déjà fait savoir depuis plusieurs semaines, nous considérons qu’un Parisien mérite de remporter le Ballon d’Or. »

Mais en réalité, cette nouvelle stratégie aurait été soufflée par des acteurs influents auprès du président parisien Nasser Al-Khelaïfi pour éviter une dispersion des voix et un éventuel revers. Dans le même temps, la grande campagne médiatique menée par Kylian Mbappé, l’attaquant du Real Madrid, n’aurait pas échappé aux dirigeants du PSG.

Fabian Ruiz reste donc bien l’un des dix joueurs du PSG nommés, mais la dernière ligne droite de la communication parisienne se concentre désormais principalement sur Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

La stabilité du PSG affectée par le choix du club ?

Dans le sillage d’une saison historique couronnée par sa son doublé en Ligue des champions, le PSG a consacré plusieurs rois. Parmi eux, un homme a illuminé l’Europe, Khvicha Kvaratskhelia. Avec 19 buts et 11 passes décisives en 48 apparitions toutes compétitions confondues, le Géorgien a passé une nouvelle étape dans sa carrière. Sur la scène continentale, l’ailier parisien a été intenable.

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Impliqué sur 10 réalisations lors de la phase à élimination directe, c’est lui qui arrache le penalty de l’égalisation en finale. Ses performances XXL forcent le respect de ses pairs. Toni Kroos le clame haut et fort : « Kvara, qui a été le meilleur joueur de la saison dernière et qui est actuellement le meilleur joueur de la meilleure équipe du monde. »

Pourtant, un obstacle majeur se dresse face à lui : l’absence de la Géorgie à la Coupe du Monde. Être sacré sur le plan individuel l’année du Mondial sans même y participer ? Cela semblait totalement rédhibitoire, surtout au regard du sacre de Lamine Yamal ou encore des performances folles de Kylian Mbappé avec les Bleus.

En coulisses, le PSG pousserait ouvertement pour Ousmane Dembélé et Kvaratskhelia. Les chances de voir l’un des deux attaquants couronnés sont aujourd’hui très grandes. Cependant, ce revirement devrait susciter des interrogations dans le camp de Fabian Ruiz, le joueur s’étant retrouvé exclu de la stratégie que le Paris SG avait adoptée au début de sa campagne. Il reste à connaître la réaction du joueur espagnol face à ce changement, à un moment où le club tente de gérer un dossier médiatique sensible pour la deuxième saison consécutive.

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Ces calculs étaient passés sans effet notable sur l’équipe la saison dernière, mais le Paris Saint-Germain espère que la controverse entourant la campagne du Ballon d’Or ne se transforme pas en un facteur affectant la concentration de ses joueurs ou la stabilité de l’équipe sur le terrain cette saison.