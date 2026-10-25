OL : Corentin Tolisso confirme le plan anti-PSG de Paulo Fonseca

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À la veille du match de Ligue 1 contre le PSG au Parc des Princes, le capitaine de l’OL, Corentin Tolisso, a affiché sa confiance en son entraîneur Paulo Fonseca et sa tactique pour obtenir un bon résultat.

OL : Corentin Tolisso espère jouer contre le PSG

Absent lors de la victoire au Parc des Princes en avril (2-1), Corentin Tolisso, gêné par ses adducteurs, fera le déplacement à Paris, lundi à 20h30, pour affronter le PSG en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Avec grande motivation, mais sans certitude. Touché aux adducteurs, le milieu offensif de 32 ans est incertain pour ce choc de lundi soir. Mais le Champion du monde 2018, lui, veut jouer pour aider son équipe face aux hommes de Luis Enrique.

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« Êtes-vous en mesure de débuter ? Pour moi, ça va. J’espère pouvoir jouer demain. On verra. En tout cas, c’est sûr que je vais faire le déplacement. Il y a une certaine profondeur de banc. Le fait que chaque joueur joue un peu moins permettra peut-être d’être plus frais en mars, avril, au moment du sprint final », a déclaré Corentin Tolisso en conférence de presse ce dimanche après-midi. Concernant le match contre l’équipe parisienne, Tolisso espère que Paulo Fonseca parviendra à déjouer une seconde fois les Rouge et Bleu sur leur terrain.

« Le plan qu’il a mis en place, c’est le meilleur »

À l’approche du déplacement au Parc des Princes, Corentin Tolisso a affiché une grande sérénité en assurant faire confiance en la tactique de Paulo Fonseca pour obtenir un bon résultat face au Paris Saint-Germain.

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« Un plan pour battre le Paris SG ? Il y a plein de plans. Après, s’ils marchent, c’est une autre question. On en a un pour demain, j’espère qu’il va fonctionner. On donnera tout pour », a commenté Corentin Tolisso avant de montrer la voie à suivre pour battre le double champion d’Europe en titre.

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« Moi je fais confiance au coach, Le plan qu’il a mis en place, c’est le meilleur. Dans ce genre de matches, on sait qu’on n’aura pas plus la balle que dans d’autres matches, mais il faut aussi courir plus intelligemment », a ajouté l’international français.