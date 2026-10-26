Mercato : Nico Williams confirme pour le PSG

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Nico Williams a confirmé avoir refusé le PSG, le FC Barcelone et Arsenal pour poursuivre son aventure avec l’Athletic Bilbao. Après la victoire 4-0 contre Getafe, l’ailier espagnol a aussi contesté les explications de son agent sur les discussions avec le Barça à l’été 2024.

Mercato PSG : Nico Williams ferme la porte au Paris SG et à Arsenal

Nico Williams a mis fin à plusieurs mois de rumeurs sur son avenir. Dans des déclarations relayées par le programme El Chiringuito, l’international espagnol dit avoir décliné plusieurs offres, dont celles du PSG et d’Arsenal, pour rester fidèle à l’Athletic Bilbao. « Que ce soit le Barça ou d’autres clubs comme le PSG, Arsenal et bien d’autres, j’ai dit non à tout le monde pour rester ici », a affirmé l’ailier.

Sa volonté de poursuivre au sein du club basque ne souffre donc aucune ambiguïté, malgré l’intérêt de plusieurs formations européennes. Du côté du PSG, le message tombe sec : le joueur n’a pas voulu donner suite à une éventuelle arrivée dans la capitale française.

Le dossier barcelonais, source de désaccord avec son agent

Cette sortie du Basque intervient dans un contexte où son nom circule encore du côté du PSG pour la prochaine fenêtre du mercato. Le club parisien cherche un renfort pour pallier la longue blessure de son ailier Khvicha Kvaratskhelia. Nico Williams a aussi tenu à corriger son agent, Felix Tainta, sur les négociations avec le FC Barcelone durant l’été 2024.

Ce dernier assurait que les discussions avec le club catalan avaient capoté à cause des incertitudes liées au fair-play financier et à l’enregistrement du joueur pour la saison. L’ailier espagnol a démenti cette version sans entrer dans le détail.

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« Felix s’est trompé dans ses propos, les choses ne se sont pas passées ainsi », a-t-il lâché. Il a ajouté que les décisions sur son avenir avaient été prises avec son frère et sa famille. Qui dit vrai ? Le désaccord sur les circonstances des échanges avec Barcelone demeure, et tous les éléments de ces discussions ne sont pas publics.

Un contrat jusqu’en 2035 pour verrouiller son avenir

Ce choix, Williams l’a inscrit dans la durée. L’ailier a prolongé son contrat avec l’Athletic Bilbao jusqu’au 30 juin 2035. Le club basque sait désormais où il va avec l’un de ses joueurs majeurs, tandis que les prétendants doivent composer avec cette situation contractuelle. Le joueur est aussi revenu sur les critiques reçues sur les réseaux sociaux.

« Les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie », a-t-il rappelé. Il préfère se concentrer sur son entourage et montrer l’exemple aux jeunes qui le prennent pour modèle. Dans ses déclarations, aucune envie de départ n’apparaît. Pour le PSG, la réponse est nette : Nico Williams dit avoir préféré rester à Bilbao plutôt que de rejoindre l’un de ses courtisans.