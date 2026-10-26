Accueil - PSG mercato - PSG : Le message inattendu de Gavi à Khvicha Kvaratskhelia

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Gavi, le milieu de terrain du FC Barcelone, a adressé un message émouvant à Khvicha Kvaratskhelia, attaquant du PSG, après sa récente blessure lors du choc de Ligue des Champions entre les deux équipes. L’international espagnol est convaincu que le Géorgien reviendra plus fort.

Gavi : Khvicha Kvaratskhelia « reviendra plus fort »

Victime d’une une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du choc de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone (4-2), mardi passé, Khvicha Kvaratskhelia va bien devoir passer par la case opération pour se soigner au mieux.

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Selon les informations du quotidien L’Équipe, l’ailier de 25 ans devrait se faire opérer en début de semaine au Qatar dans la réputée clinique Aspetar. Une opération, puis une longue convalescence qui devrait mettre un terme à la saison de l’ancien joueur du Napoli. Au micro de DAZN, Gavi a tenu à apporter tout son soutien au protégé de Luis Enrique.

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« Khvicha Kvaratskhelia, je lui souhaite un prompt rétablissement. Il reviendra plus fort. C’est un joueur que j’adore », a déclaré le milieu de terrain du Barça. Le Champion du monde 2026 a poursuivi son message en expliquant qu’il souhaitait voir Kvara être bien classé au Ballon d’Or qui va être attribué ce lundi soir du côté de Londres. « Je serais très heureux s’il terminait dans le top 5 du Ballon d’Or. Il mérite d’y figurer », a confié le partenaire de Lamine Yamal.

Willy Sagnol apporte son soutien à Kvaratskhelia

L’ancien sélectionneur de la Géorgie, Willy Sagnol, a tenu, lui aussi, à adresser un message fort à Khvicha Kvaratskhelia après sa blessure. Dans des propos accordés à Ligue1+, l’entraîneur français a affiché sa tristesse pour ce qui est arrivé au numéro 7 du Paris SG.

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« C’est malheureux, car derrière Khvicha Kvaratskhelia, il y a beaucoup de supporters du PSG et il a tout un peuple de Géorgie qui est un petit peu triste », a confié Willy Sagnol avant d’évoquer l’état d’esprit actuel du joueur.

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« J’ai déjà eu Khvicha Kvaratskhelia au téléphone ces derniers jours, il est triste, mais il sait aussi que ça fait partie du métier. Parfois, on est arrêté pour des raisons qui ne sont pas toujours explicables. Il sait qu’il va avoir plusieurs mois de galère, mais il va pouvoir travailler et revenir, on l’espère tous, plus fort pour son club et sa sélection », a ajouté l’ancien international tricolore.