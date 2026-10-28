Accueil - Mercato des clubs de foot français - Mercato PSG : Ibrahim Maza, Leverkusen sort la sulfateuse !

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Le PSG a bien pris contact avec l’entourage d‘Ibrahim Maza pour le mercato hivernal. Mais à Leverkusen, personne ne prépare son départ. Le Bayer travaille au contraire sur une prolongation assortie d’une hausse de salaire pour son milieu offensif algérien de 20 ans, déjà lié au club jusqu’en juin 2030.

Le PSG s’est positionné après la blessure de Kvaratskhelia

Le timing n’a rien d’un hasard. Khvicha Kvaratskhelia s’est rompu le ligament croisé lors de la victoire contre le FC Barcelone (4-2) en Ligue des champions et ne devrait pas rejouer cette saison. Privé de son ailier géorgien, le PSG cherche des solutions offensives pour le mercato d’hiver, et le nom de Maza revient avec insistance depuis une dizaine de jours.

Ses chiffres expliquent cet intérêt. Arrivé du Hertha Berlin à l’été 2025 contre environ 12 millions d’euros, l’international algérien a compté trois buts et trois passes décisives lors de ses huit premiers matchs officiels de la saison. Face à Fribourg, il a égalisé puis servi Patrik Schick pour le but de la victoire (2-1). Meneur de jeu de formation, il dépanne aussi sur les deux ailes, une polyvalence qui colle aux exigences de Luis Enrique.

Mercato : Leverkusen n’a aucune raison de vendre Ibrahim Maza

C’est là que le dossier se complique. Les dirigeants allemands ont ouvert des discussions avec les représentants du joueur pour revaloriser son contrat. Selon les informations venues d’Allemagne, Maza se sent bien à la BayArena et serait disposé à rester. Avec un bail qui court encore près de quatre ans, le Bayer ne subit aucune pression pour négocier en cours de saison.

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Les mêmes informations précisent que Paris n’envisage pas de formuler une offre dans l’immédiat. La priorité parisienne reste de remplacer Kvaratskhelia par un ailier de métier, ce que Maza n’est pas tout à fait. D’autres pistes circulent d’ailleurs déjà, comme celle d’Ez Abde au Real Betis.

La Premier League en embuscade

Le PSG ne sera pas seul sur les rangs. Manchester City avait déjà montré un vif intérêt l’été dernier, et Arsenal, Tottenham, Chelsea ou Aston Villa suivent aussi la progression du joueur. Estimé à 50 millions d’euros, Maza risque de coûter bien plus cher si sa prolongation est signée.

Pour Paris, janvier ressemble davantage à une prise de date qu’à un transfert. L’intérêt est réel, le contact établi. Le reste dépendra de la capacité du Bayer à convaincre son joyau de prolonger avant que les offres n’arrivent.