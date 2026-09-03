INFO Mercato : Le PSG fait une offre à Khvicha Kvaratskhelia

Après avoir trouvé un accord pour la prolongation d’Ousmane Dembélé jusqu’en 2030, le PSG se pencherait désormais sur la situation de Khvicha Kvaratskhelia. Le joueur de 25 ans est favorable à cela.

Mercato : Le PSG veut prolonger Khvicha Kvaratskhelia

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Après s’être rapproché d’un accord avec Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain va s’attaquer au dossier Khvicha Kvaratskhelia, dont la prolongation est une priorité aux yeux de Luis Enrique et de Luis Campos. Selon l’Insider Djamel, la direction du PSG aurait transmis une première offre de prolongation à l’international géorgien, pourtant encore sous contrat jusqu’en juin 2029.

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Après avoir perdu Bradley Barcola, transféré à Liverpool cet été pour 145 millions d’euros, le club de la capitale voudrait donc sécuriser son ailier gauche titulaire. Une information confirmée par le média catalan Sport, alors que les détails de la proposition n’ont pas filtré. Arrivé en janvier 2025 en provenance du Napoli pour 80 millions d’euros, Kvaratskhelia s’est imposé comme une pièce indispensable de l’attaque de Luis Enrique, alors qu’il sort d’un exercice à 19 buts et 10 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues.

🔴🔵 EXCL : Le PSG passe à l'action pour Khvicha Kvaratskhelia : une offre de prolongation est sur la table.



Apprécié de tous au club grâce à ses performances et sa mentalité, le staff comme la direction veulent en faire un pilier du projet parisien. 🇬🇪 pic.twitter.com/iAXOF2EcSW — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) September 1, 2026

Il s’est notamment montré le plus décisif en Ligue des champions avec 10 réalisations et 7 offrandes en 16 rencontres. Des performances qui font de « Kvara » un prétendant sérieux au Ballon d’Or 2026. Une option qui ne dérange pas le principal concerné, bien au contraire.

Kvaratskhelia réclame un gros salaire au Paris SG

Désireux de poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia souhaite tout de même que son salaire soit plus conforme à son statut réel et à son importance dans l’équipe, à en croire L’Equipe. Actuellement rémunéré à 900.000 euros mensuels bruts, l’ailier parisien est déjà dans la fourchette haute des salaires de l’effectif.

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Il souhaite néanmoins être récompensé de ses deux belles saisons avec une augmentation qui le placerait davantage dans la catégorie d’Ousmane Dembélé, Marquinhos et Achraf Hakimi, qui perçoivent eux entre 1,1 et 1,5 millions d’euros mensuels bruts.

La question est maintenant de savoir si Luis Campos, très strict sur le plan financier depuis plusieurs années au PSG, acceptera de consentir cet effort important pour un élément aussi crucial que Khvicha Kvaratskhelia.

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Les supporters parisiens l’espèrent car après avoir perdu Barcola, ils n’ont évidemment aucune envie de faire leurs adieux à leur excellent ailier géorgien.