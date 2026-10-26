Accueil - Mercato RC Lens - RC Lens : Réunion de crise avec les supporters avant LOSC

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À quelques jours du derby contre Lille, le RC Lens sanctionne ses supporters. Aucun billet du parcage visiteurs n’est vendu. La direction lensoise va d’ailleurs rencontrer mardi les groupes des fans en vue de calmer les tensions.

Le RC Lens sanctionne ses supporters face au LOSC

Yannick Cahuzac vivra un derby du Nord sans le soutien de ses supporters. Le nouvel entraîneur du RC Lens, promu suite au limogeage de Dino Toppmöller, va affronter LOSC devant un parcage visiteurs totalement vide. Cette rencontre aura lieu vendredi 30 octobre 2026 au stade Pierre-Mauroy à partir de 21h 05.

Contrairement aux situations passées, aucune interdiction des pouvoirs publics n’est en cause. C’est la direction du RC Lens qui a elle-même de se priver de ses fans à Lille. Elle est visiblement lassée par les incidents survenus lors de ses derniers déplacements. Le 17 octobre dernier à Troyes, de nombreux fumigènes avaient été allumés, interrompant brièvement la rencontre.

Quatre jours plus tard, en Ligue des champions à Bruges, des torches ont été jetées vers la pelouse et une tribune latérale. Cela avait entraîné un nouvel arrêt du jeu. Les dirigeants lensois ont tranché : « Il n’y aura donc aucune commercialisation de billets pour le derby et le parcage restera vide. »

Une réunion de crise mardi

Au-delà du danger pour les spectateurs, ces débordements pèsent sur les comptes des Sang et Or. Ceux-ci doivent régler des amendes à répétition. En privant ses fans d’un déplacement à Lille, le RC Lens veut marquer les esprits et responsabiliser ceux qui mettent l’institution en difficulté et qui ternissent son image.

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La direction rencontrera mardi les associations de supporters, comme l’a rapporté L’Équipe. L’objectif ? Revenir sur les derniers incidents et trouver des solutions pour qu’ils ne se reproduisent plus. Le club espère ainsi préserver la sécurité lors de ses prochains déplacements, en Ligue 1 comme en Coupe d’Europe.

Yannick Cahuzac, qui connaît bien la ferveur de Bollaert pour y avoir porté le brassard, devra pour sa part préparer son groupe sans compter sur son douzième homme. Il reste à savoir si cette sanction et cette réunion de crise ramèneront le calme chez les Lensois.