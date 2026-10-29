Accueil - Mercato RC Lens - Lille-RC Lens : Gradit revient, Hazard pour piéger le LOSC ?

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Jonathan Gradit est de retour au moment où le RC Lens en a le plus besoin. Le défenseur a retrouvé le groupe avant le derby Lille-Lens, vendredi 30 octobre à 21h05 au stade Pierre-Mauroy, sur Ligue 1+. En face, un LOSC privé de Tanguy Kouassi et un parcage visiteurs qui restera vide.

Lille-RC Lens : heure, chaîne et état des forces

Le coup d’envoi de cette 9e journée de Ligue 1 sera donné à 21h05, sous l’arbitrage de Jérôme Brisard. Le match se suit sur Ligue 1+, à la télévision comme sur l’application. Le LOSC, 3e à deux points du PSG, reçoit un Racing 7e, deux longueurs derrière lui. Gagner suffirait aux Sang et Or pour passer devant leur voisin.

Les courbes se croisent. Lens enchaîne trois succès en championnat, contre Lyon, Troyes puis le Paris FC. Lille n’a plus gagné depuis quatre matchs toutes compétitions confondues, mais reste invaincu chez lui en Ligue 1. Le dernier succès lensois à Villeneuve-d’Ascq date d’avril 2022.

Lire aussi : Bruges-Lens (3-0) : 19 tirs, zéro but, le RC Lens puni en C1

Gradit revient, Edouard absent deux mois

Le retour de Gradit pèse lourd. Absent depuis une fracture du tibia-péroné subie en novembre 2025, puis freiné par une rechute musculaire à la mi-octobre, il avait manqué le voyage à Bruges, où la défense avait été rebâtie sans lui. Yannick Cahuzac a confirmé mercredi sa présence dans le groupe. Dans la défense à trois, il vise le côté droit de l’axe, sans assurance de débuter après si peu de séances.

À voir

ASSE : Ian Cathro dévoile son ambition élevée à Saint-Etienne

L’infirmerie reste chargée. Odsonne Edouard, opéré des adducteurs, en a pour environ deux mois. Abdallah Sima (cuisse), Ismaëlo Ganiou et Maik Nawrocki manquent aussi à l’appel.

Thorgan Hazard titulaire à la place d’Ivanovic ?

Devant, la piste qui monte mène à Thorgan Hazard. Entré contre le Paris FC (2-1), le Belge a marqué et délivré une passe décisive. Il pourrait débuter à la place de Franjo Ivanovic, aux côtés de Florian Thauvin, meilleur passeur de Ligue 1 avec huit offrandes. Joli retournement pour un joueur qu’on disait poussé vers la sortie il y a dix jours.

Le LOSC sans Kouassi, Lens sans ses supporters

Davide Ancelotti devra faire sans Tanguy Kouassi, exclu à Monaco et suspendu un match. Hamza Igamane, Tiago Santos et Ayase Ueda sont blessés. Olivier Giroud, remplaçant dimanche, pourrait retrouver le onze.

Pierre-Mauroy n’aura qu’une voix. Le RC Lens a fermé son parcage après les 132 engins pyrotechniques recensés à Bruges. Une sanction qui touche aussi les fans qui n’ont rien allumé, et qui prive le Racing de sa voix un soir de derby.

Les compositions probables de Lille-Lens

LOSC : Özer ; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud ; Mukau, Bentaleb, André ; Mbappé, Giroud, Bakwa.

RC Lens : Risser ; Aguilar, Baidoo, Antonio ; Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol ; Thauvin, Hazard, Ivanovic. Gradit est en concurrence côté droit de la défense.

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique ruine les espoirs de Chevalier

Lire aussi : Histoire du LOSC : de la fusion de 1944 à l’ère Davide Ancelotti

Lire aussi : RC Lens : Réunion de crise avec les supporters avant LOSC