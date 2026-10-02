RC Lens : Robin Risser rassure Yannick Cahuzac avant Lyon

Yannick Cahuzac a reçu une bonne nouvelle avant le choc RC Lens-OL. Son gardien de but Robin Risser a fait son grand retour. Il est opérationnel pour la réception de Lyon.

RC Lens : Robin Risser revient à temps avant le choc à Lyon

La trêve internationale touche à sa fin. Et le RC Lens peut aborder la reprise du Championnat avec un vrai motif de satisfaction. Yannick Cahuzac et ses troupes ont terrassé le Standard de Liège (2-0) ce vendredi en amical. Au-delà du score, c’est le retour de Robin Risser dans les buts qui retient l’attention comme l’indique Le But Football.

Le gardien de 21 ans n’avait pas pu rejoindre l’équipe de France quelques jours plus tôt. Il avait pourtant été retenu pour la toute première de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus. Mais une gêne physique l’avait empêché de partir en sélection. Robin Risser a été déclaré forfait après des échanges entre les deux staffs médicaux.

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Le voir démarrer le match contre Standard de Liège a été un vrai soulagement. a pu retrouver du temps de jeu et continuer sa préparation dans de bonnes conditions. Yannick Cahuzac peut donc se réjouir de savoir que son gardien numéro un était disponible avant un rendez-vous important. Le RC Lens tentera de vaincre l’Olympique lyonnais le 9 octobre prochain en ouverture de la sixième journée Ligue 1..

Yassine Titraoui toujours à l’infirmerie

Notons que Florian Thauvin a été élu l’homme du match face au Standard de Liège grâce à un doublé. Ce succès a permis au groupe de Yannick Cahuzac de conserver du rythme, de peaufiner les automatismes et de faire jouer un grand nombre d’éléments. Ce type de rencontre sert aussi à répartir les efforts et à donner du temps de jeu à ceux qui en ont besoin avant d’aborder de grands rendez-vous.

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Tout n’est pas pour autant rose au Racing Club de Lens. Yassine Titraoui est touché aux ischio-jambiers. Et Saud Abdulhamid est gêné par un hématome à la cuisse. Ces deux joueurs manquaient déjà à l’appel. Le club nordiste n’a pas encore communiqué sur leur état à l’issue du match.

Ils sont incertains pour la réception de Lyon ce vendredi soir. Le cas d’Ayanda Sishuba reste lui aussi à surveiller. Yannick Cahuzac devra patienter avant de s’appuyer sur un effectif au grand complet.

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