RC Lens : Ruben Aguilar signe un nouveau contrat, loin des terrains

À 33 ans, Ruben Aguilar prépare déjà la suite de son parcours professionnel. Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2028, le défenseur français s’est engagé avec Next Goal Sport pour valoriser son expérience et anticiper sa reconversion.

RC Lens : Pourquoi Ruben Aguilar s’est-il engagé avec Next Goal Sport ?

Ruben Aguilar ne se contente pas de penser à ses dernières années sur les terrains. Selon Sportune, le latéral droit du RC Lens vient de rejoindre Next Goal Sport, une plateforme française destinée aux sportifs de haut niveau, avec laquelle il devient à la fois bénéficiaire et visage public du projet. La démarche permet au joueur lensois de commencer à construire son identité professionnelle au-delà du football. Son espace doit notamment rassembler les souvenirs de sa carrière, ses formations et les expériences acquises au fil des saisons, afin de présenter un parcours construit sur plusieurs années.

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Next Goal Sport propose aux athlètes issus de plusieurs disciplines, notamment le football, le ski, le tennis, le judo et le rugby, de créer une vitrine consacrée à leur parcours. Carrière, statistiques, vidéos, formations, compétences et engagements peuvent y être regroupés afin de présenter un profil professionnel qui dépasse les seules performances sportives.

Comment Ruben Aguilar peut-il valoriser son parcours ?

Le défenseur lensois dispose dorénavant d’un espace personnel destiné à retracer les différentes étapes de sa carrière et les moments marquants accumulés depuis ses débuts. La plateforme met également en avant les compétences développées au fil des années avec l’objectif d’accompagner les sportifs pendant leur carrière et dans leur reconversion.

N’oubliez pas que Ruben Aguilar possède encore plusieurs saisons de contrat avec le RC Lens. Arrivé dans l’Artois en 2023, il s’est installé dans le groupe lensois après avoir connu Grenoble, Saint-Étienne, Auxerre, Montpellier et Monaco. Son expérience européenne avec le club monégasque, puis son passage au RC Lens, lui ont permis de franchir plusieurs étapes dans une carrière qui compte également une sélection avec l’équipe de France.

Quel parcours a conduit Ruben Aguilar à Next Goal Sport ?

Le parcours du défenseur explique le choix de la plateforme de le mettre en avant. Next Goal Sport s’appuie sur son expérience dans plusieurs clubs français, son vécu européen et son passage chez les Bleus pour en faire une figure de son projet. Formé au Grenoble Foot 38, Ruben Aguilar a effectué ses débuts professionnels à l’AJ Auxerre avant de se faire une place à Montpellier. Il a ensuite rejoint l’AS Monaco, où il a découvert les compétitions européennes, puis le RC Lens en 2023.

Avec 231 apparitions en Ligue 1, dont 81 sous le maillot lensois, le latéral droit possède une solide expérience du championnat français. Il a également remporté la Coupe de France et le Trophée des champions, ce dernier trophée ayant récemment enrichi son palmarès avec le RC Lens. À cela s’ajoute son passage en équipe de France, où il compte une sélection.

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En devenant l’un des visages de Next Goal Sport en 2026, Ruben Aguilar rejoint notamment Thomas Monconduit et Brice Maubleu, présents sur la plateforme. Son espace doit lui permettre de conserver une trace structurée de son parcours et de préparer progressivement la suite de sa carrière.

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