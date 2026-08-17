RC Lens : Dino Toppmöller fait-il déjà oublier Pierre Sage ?

Vainqueur hier soir du Trophée des Champions avec le RC Lens face au PSG (1-0), Dino Toppmöller a remporté son deuxième titre en Sang et Or depuis son arrivée en juin dernier. De quoi déjà faire oublier son prédécesseur, Pierre Sage ?

RC Lens : Dino Toppmöller offre aux Sang et Or le premier Trophée des Champions de leur histoire

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On a très vite compris que ce n’était pas le genre de la maison de rester calme pendant 90 minutes dans sa zone technique. Dino Toppmöller était habité, hier soir, par l’enjeu d’une finale disputée dans un Bollaert incandescent face à l’ogre parisien. En allant chercher au forceps une victoire (1-0) contre les récents doubles superchampions d’Europe en titre, le technicien allemand de 45 ans a offert au RC Lens le premier Trophée des Champions de son histoire.

Arrivé le 16 juin dernier à la tête du club artésien, il avait la lourde tâche de succéder à Pierre Sage (parti à Crystal Palace), l’homme qui a tout bâti à partir de pas grand-chose. Et l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort n’aura pas tardé à convaincre ses supporters. Il a remporté début août la première édition de la Como Cup, un tournoi de présaison organisé par le club de Côme, en battant Villarreal en finale (3-1).

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Pourtant amputé de certains joueurs majeurs de la saison 2024-2025 historique des Sang et Or, tels que Mamadou Sangaré (Brentford FC), Adrien Thomasson (Stade Rennais FC) ou Malang Sarr (Neom SC), Toppmöller a très vite reconstruit un effectif compétitif. Il a aussi eu la bonne idée de conserver le 3-4-3 mis en place depuis l’été dernier par son prédécesseur. Un travail déjà prolifique et de très bon augure pour la suite.

Un coaching audacieux et efficace pour résister aux assauts parisiens

L’ex-adjoint de Julian Nagelsmann au RB Leipzig et au Bayern Munich a connu un super baptême du feu hier soir, pour son premier match officiel dans l’Artois. Déjà parce qu’il jouait le PSG en finale d’un trophée, mais aussi parce que la tournure des événements ne lui aura pas été favorable. Son jeune défenseur central Kylian Antonio a été exclu à la 39e minute après un tacle trop appuyé sur la cheville du néo-parisien Maghnes Akliouche.

Inconsolable, le joueur de 18 ans formé à La Gaillette pensait bien condamner son équipe, qui menait alors au score grâce à son capitaine Florian Thauvin (32e). Mais c’était sans compter sur le coaching audacieux et efficace de Dino Toppmöller. L’Allemand a attendu le retour des vestiaires, soit une dizaine de minutes après l’expulsion d’Antonio, pour faire entrer Ruben Aguilar à la place de la nouvelle recrue croate Franjo Ivanovic.

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Le RC Lens a donc subi les assauts du double champion d’Europe en titre jusqu’au coup de sifflet final, libérateur pour tout un peuple. À l’instar de Pierre Sage, même à dix contre onze, « DT » n’a pas renié son plan de jeu. Il est resté à trois défenseurs derrière, ne passant à cinq que lors des phases défensives. La titularisation surprise de Yassine Titraoui au milieu, deux semaines après son arrivée, s’est aussi avérée payante.

Dino Toppmöller déjà à la hauteur de Pierre Sage ?

Avec son succès au Trophée des Champions, Dino Toppmöller rejoint Enzo Maresca, vainqueur de la Coupe du monde des clubs avec Chelsea (3-0), dans le cercle extrêmement fermé des entraîneurs ayant réussi à battre le PSG de Luis Enrique en finale d’une compétition. Une statistique qui le place déjà à la hauteur, voire au-dessus de Pierre Sage après seulement deux mois dans l’Artois ? Difficile à dire.

Les comptes devront donc être faits à la fin de la saison 2026-2027, lorsque les deux techniciens auront plus ou moins disputé le même nombre de matchs sur le banc des Sang et Or, afin de rendre la comparaison plus équitable. En attendant, le fils de Klaus aura pour objectif de conserver le titre en Coupe de France, acquis en mai dernier par son prédécesseur, et d’emmener sa formation le plus loin possible en Ligue des champions.

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Pour l’instant, même si Toppmöller a déjà remporté plus de trophées (Como Cup 2026 et Trophée des Champions 2026) que Sage (Coupe de France 2026) en deux mois à la tête du RC Lens contre une saison pleine pour le technicien français, il lui reste encore du chemin à faire pour conquérir le cœur des Lensois. Mais au vu de ses résultats actuels, il semble avoir emprunté la bonne route.