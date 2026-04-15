‎OM : Le successeur parfait de Benatia trouvé… mais il ne viendra pas

‎‎À l’OM, le mercato ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux. Alors que le départ de Medhi Benatia est acté, la quête de son successeur révèle une vérité bien plus complexe qu’un simple casting.

‎OM : Un départ de Benatia qui rebat toutes les cartes

‎Le futur de l’Olympique de Marseille s’écrit déjà en coulisses. Avec l’officialisation du départ de Medhi Benatia en fin de saison, confirmée par Frank McCourt, le club phocéen s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre stratégique. Et pas des moindres. ‎Car à Marseille, le directeur sportif n’est pas un simple gestionnaire.

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C’est un funambule. Entre pression populaire, exigences présidentielles et urgence de résultats, le poste exige une rare capacité d’adaptation. Le profil recherché ? Un mélange d’autorité, de réseau et de charisme. Rien que ça.

‎Mathieu Bodmer, le candidat idéal… inaccessible

‎Parmi les noms évoqués, celui de Mathieu Bodmer revient avec insistance. Et pour Loïc Tanzi, le verdict est clair : « Mathieu Bodmer n’ira pas à l’OM. Pour la suite de Benatia, c’est le meilleur. Ce n’est pas le meilleur directeur sportif de ceux qu’on entend parce qu’ils ont tous des qualités. Mais pour moi, c’est le meilleur pour Marseille. Il peut prendre le contexte à Marseille. Il peut prendre la suite de Benatia ».

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« Pour moi, parmi les pistes annoncées et même si on sait qu’il n’y ira pas, c’est le seul qui peut parler aux joueurs comme le fait Benatia parce qu’il a la façon de parler », a balancé le journaliste de L’Equipe. Il possède cette capacité rare à dialoguer avec un vestiaire, à comprendre les joueurs sans perdre de vue les exigences du club. Dans un environnement aussi inflammable que celui de Marseille, cette qualité vaut de l’or. Mais voilà, le rêve se heurte à la réalité : sa venue semble compromise.

‎Lorenzi, le choix logique… mais risqué

‎Autre piste évoquée, celle de Grégory Lorenzi. Un profil reconnu pour son travail structuré et sa réussite à Brest. Pourtant, même cette option suscite des réserves. ‎Ludovic Obraniak résume parfaitement le dilemme : « Grégory Lorenzi serait parfait pour le poste, mais je ne lui souhaite pas […] c’est destructeur ce poste à Marseille », assure l’ancien Lillois.

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Une déclaration qui en dit long sur la réalité du club. ‎À Brest, Lorenzi bénéficie de stabilité et de liberté. À Marseille, il entrerait dans ce que certains décrivent comme un “entonnoir décisionnel”, où chaque choix est scruté, contesté, parfois même fragilisé en interne.

‎Le vrai défi : survivre au contexte marseillais

‎Alors, qui sera le prochain directeur sportif de l’OM ? La réponse reste floue, mais une certitude émerge : le candidat idéal n’existe pas vraiment. Ou plutôt, il existe… mais il doit accepter un environnement unique en Europe. ‎Depuis une décennie, peu de dirigeants ont réussi à s’inscrire dans la durée à Marseille. Le problème n’est donc pas uniquement le profil, mais le contexte.

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‎Le meilleur directeur sportif pour l’OM doit avant tout maîtriser la pression et imposer une ligne sportive claire, plus que posséder un CV prestigieux. ‎Au fond, Marseille ne cherche pas seulement un nom. Il cherche une personnalité capable de résister à lui-même. Et ça, aucun casting ne peut vraiment le garantir.