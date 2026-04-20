‎OM : Double mauvaise nouvelle avant le FC Nantes !

L’OM aborde son déplacement à Nantes avec un gros handicap. Deux joueurs majeurs seront suspendus en raison d’un cumul de cartons jaunes, un coup dur qui tombe au plus mauvais moment pour les hommes d’Habib Beye.

‎OM : Benjamin Pavard et Timothy Weah face au FC Nantes

‎Le revers concédé sur la pelouse du FC Lorient (2-0) a laissé des traces bien au-delà du tableau d’affichage. À Marseille, la mauvaise nouvelle est tombée comme une douche froide : Benjamin Pavard et Timothy Weah seront absents face au FC Nantes après avoir atteint la limite autorisée de cartons jaunes. ‎Cette double suspension n’a rien d’anecdotique.

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Pavard, par son expérience et sa lecture des trajectoires, apporte une sérénité précieuse dans les moments de turbulence. Weah, lui, incarne la percussion, la verticalité et cette capacité à casser une ligne sur un simple changement de rythme. En perdre deux d’un coup, c’est un peu comme retirer les freins et l’accélérateur à la même voiture.

‎Un casse-tête tactique pour Habib Beye

‎Pour le staff de l’Olympique de Marseille, le problème dépasse la simple gestion d’effectif. Ces absences obligent Habib Beye à revoir l’architecture de l’équipe. Sans Pavard, l’axe défensif perd un point d’ancrage. Sans Weah, les transitions offensives risquent d’être moins tranchantes.

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‎Face à un FC Nantes souvent agressif dans les duels à la Beaujoire, cette donnée peut peser très lourd. Le club phocéen devra probablement densifier le milieu pour compenser, quitte à sacrifier un peu d’allant offensif. C’est souvent dans ce genre de détail que se jouent les matchs pièges du sprint final.

‎FCN, le match où Marseille n’a plus le droit à l’erreur

Ces suspensions peuvent-elles coûter cher à l’Olympique de Marseille ? ‎La réponse est oui, clairement. ‎Dans le contexte actuel, chaque absence majeure fragilise une équipe déjà sous pression et en danger dans la lutte à la Ligue des Champions. Nantes, poussé par son public et en quête de points, cherchera à exploiter la moindre faille.

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Marseille, lui, devra répondre par le caractère, la discipline et une maîtrise émotionnelle irréprochable. ‎L’histoire de la Ligue 1 l’a souvent montré : les matchs supposés abordables deviennent parfois les plus dangereux. Et pour l’Olympique de Marseille, cette double suspension ressemble à une alerte rouge avant un rendez-vous où le faux pas est interdit.