Mercato OM : Une surprise pour remplacer Ethan Nwaneri

La direction de l’OM anticipe déjà le futur départ d’Ethan Nwaneri. Elle a même prévu un plan interne pour le remplacer.

Mercato : Ethan Nwaneri s’en va, son successeur trouvé à l’OM

L’Olympique de Marseille, en proie à des difficultés financières, procédera sans doute un dégraissage massif cet été. Plusieurs joueurs vont s’en aller. C’est notamment le cas d’Ethan Nwaneri. L’attaquant anglais est arrivé cet hiver d’Arsenal.

Cette opération a été bouclée sous forme de prêt avec des bonus pouvant atteindre 2,5 millions d’euros en fonction de son temps de jeu. Problème, le nouvel entraîneur Habib Beye ne lui fait pas vraiment confiance.

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Le Franco-sénégalais préférant miser d’autres joueurs expérimentés pour animer son milieu offensif. Ethan Nwaneri le sait donc très bien, il ne passera pas l’été à l’OM. Son prêt ne comportant aucune option d’achat, le joueur de 19 ans va retourner chez les Gunners au terme de la saison.

Himad Abdelli, une solution crédible en interne

La direction phocéenne a même déjà une solution interne pour le remplacer. L’Equipe révèle que l’OM compte sur Himad Abdelli pour compenser le départ d’Ethan Nwaneri. L’international algérien se contente d’un statut de remplaçant depuis sa venue.

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