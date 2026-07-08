Sergio Ramos au PSG : retour sur le feuilleton de sa signature et de son contrat (2021-2023)

Entre 2021 et 2023, l’avenir de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain a fait l’objet de nombreuses rumeurs : arrivée libre en provenance du Real Madrid, puis spéculations répétées autour d’une éventuelle prolongation de son contrat parisien. Cette page rassemble les éléments factuels de ce dossier, aujourd’hui refermé.

Ce que l’on sait

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Sergio Ramos a quitté le Real Madrid en fin de contrat et a rejoint le Paris Saint-Germain librement à l’été 2021. Durant les deux saisons suivantes, plusieurs articles ont évoqué une possible prolongation de son contrat parisien. Le dossier s’est refermé lorsque Sergio Ramos a quitté le PSG à l’été 2023 pour rejoindre le Sévilla FC.

Pourquoi cette page

De nombreux articles publiés au fil des rebondissements de ce dossier traitaient d’une même question, aujourd’hui résolue. Nous les avons consolidés ici afin d’offrir une vue d’ensemble claire et à jour, plutôt que de multiplier les pages proches les unes des autres.

Mise à jour

Page publiée le 8 juillet 2026. Sergio Ramos a quitté le PSG en 2023 pour rejoindre le Sévilla FC, son club formateur.