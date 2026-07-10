Mercato : Martin Terrier à l’OM, une grosse annonce tombe !

En difficulté au Bayer Leverkusen, Martin Terrier est pressenti pour rejoindre l’OM durant ce mercato. Des voix s’élèvent déjà pour son arrivée à Marseille.

Mercato OM : Martin Terrier, l’attaquant idéal en Ligue 1

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L’Olympique de Marseille entame ce mercato avec un impératif financier. Les Phocéens doivent vendre avant de recruter. Cela permettrait d’assainir leurs finances. Ces contraintes budgétaires ne les empêchent pas cependant d’être à l’affut des opportunités du marché. C’est là que le nom de Martin Terrier émerge.

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L’attaquant français sort d’une saison compliquée au Bayer Leverkusen. Ses soucis physiques l’ont freiné dans son élan. L’ailier de 29 ans a disputé 18 rencontres de Bundesliga. Il serait à présent tenté par un retour en Ligue 1. Ses agents l’auraient même proposé à l’OM. Surtout que Bruno Genesio connait bien le joueur pour l’avoir eu sous ses ordres à Rennes.

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Les deux hommes vont-ils se retrouver à Marseille ? Certains observateurs, tels que Grégory Ascher de L’Équipe, voient en lui un renfort idéal pour le projet de Bruno Genesio. L’ancien Rennais semble taillé pour briller de nouveau en Ligue 1. « C’est typiquement le genre de joueur (…) qui a le niveau pour terrasser 16 équipes sur 18 », a-t-il déclaré. Reste à savoir si les Olympiens partagent cet avis.