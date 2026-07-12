Mercato : Martin Terrier à l’OM, une confirmation tombe !

Alors que de gros départs sont attendus dans le secteur offensif de l’OM lors de ce mercato estival, Martin Terrier pourrait débarquer pour renforcer l’équipe de Bruno Genesio la saison prochaine.

Mercato : Martin Terrier sur les tablettes de l’OM ?

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Avec les départs attendus de Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood, les dirigeants de l’OM doivent absolument reconstruire une partie essentielle de leur attaque. Dans cette optique, le nom de Martin Terrier revient avec insistance depuis la nomination de Bruno Genesio sur le banc.

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En difficulté en Bundesliga depuis son arrivée au Bayer Leverkusen en 2024, l’ancien buteur du Stade Rennais serait ouvert à un retour en Ligue 1. Et selon le chroniqueur Thomas de La Tribune Olympienne sur YouTube, l’Olympique de Marseille serait effectivement intéressé par le joueur de 29 ans.

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« Je confirme simplement l’intérêt de l’OM pour Martin Terrier. Aujourd’hui, il y a seulement des discussions avec le joueur, mais c’est tout pour le moment ! Il n’y a pas d’offre faite à Leverkusen. Ça discute un peu entre eux. Bruno Genesio adore le joueur, il le surkiffe », assure le fan marseillais dans des propos repris par But Football Club. Cela tombe bien puisque le principal concerné serait aussi intéressé par le challenge olympien.

Martin Terrier veut venir à Marseille

D’après le journaliste Santi Aouna, la priorité de l’OM sur ce mercato estival « est de sortir les joueurs avec des salaires élevés (même s’il y a des prises d’infos pour certains joueurs)… » Cependant, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi seraient bien à l’affût pour des opportunités du marché. Et l’une d’elles mène bien à Martin Terrier.

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D’ailleurs, le quotidien La Provence assure que le joueur du Bayer Leverkusen serait déjà enchanté à l’idée de retravailler avec son ancien mentor Bruno Genesio. Si les dirigeants marseillais parviennent à un accord avec leurs homologues allemands, Martin Terrier pourrait donc rejoindre la Canebière dans les semaines ou jours à venir. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le natif d’Armentières est évalué à 8 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.

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