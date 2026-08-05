Mercato OM : Martin Terrier arrive ? Verdict imminent !

Le mercato de l’OM s’anime autour de l’arrivée d’un attaquant. Le nom de Martin Terrier circule déjà à Marseille, au point où une annonce importante est attendue ce mercredi soir concernant ce dossier.

Mercato OM : Le dossier Martin Terrier s’accélère !

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L’Olympique de Marseille a perdu deux atouts offensifs cet été. Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang sont partis. Ils laissent derrière eux un vide à combler en attaque. C’est dans ce contexte que le nom de Martin Terrier émerge à l’OM.

L’attaquant français est en difficulté au Bayer Leverkusen en 2024. Il serait d’ailleurs ouvert à un retour en Ligue 1. Cela tombe bien puisque Bruno Genesio voudrait l’avoir sous ses ordres à l’OM. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir collaboré au Stade Rennais. Des retrouvailles susceptibles d’être gâchés par Rennes.

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Les dirigeants bretons tenteraient effet en de récupérer leur ancien buteur. Les spéculations vont donc bon train concernant Martin Terrier. Mohamed Toubache-Ter a ainsi pris la parole face à cette avalanche d’informations parfois contradictoires. L’insider a promis de démêler le vrai du faux lors d’un Space exceptionnel ce soir.

Une mise au point attendu ce mercredi soir

Le programme débutera par un état des lieux de l’Olympique de Marseille, très actif dans sa quête de renforts offensifs. Il plongera ensuite au cœur du dossier breton. Pour l’instant, aucune officialisation n’a été entérinée pour Martin Terrier. Son retour en France n’est pas exclu.

Le deuxième sujet de ce Space sera Martin Terrier… & le Stade Rennais !! #SpaceFootPlage https://t.co/Hpp0qKjYaE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 4, 2026

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Supporters et observateurs retiennent donc leur souffle en attendant les révélations de la soirée. Celles-ci permettront sans doute de savoir si l’OM en pole position pour sa signature ou si le joueur de 27 ans s’oriente vers une autre option.