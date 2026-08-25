© Mercato PSG : Le transfert de Barcola pourrait être finalisé dimanche

Le transfert de Bradley Barcola vers Liverpool pourrait être finalisé dimanche, à quelques jours de la fin du mercato estival. Les deux parties ont repris langue et Foot Sur 7 vous dit tout.

Mercato : De l’optimisme dans le camp Bradley Barcola

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Joueur formé à l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola incarne au PSG la nouvelle génération de joueurs voulus par Luis Campos. Mais après 152 matchs disputés et 39 buts inscrits, le natif de Lyon pourrait déjà sortir du navire parisien, selon L’Equipe. La raison : un temps de jeu déclinant pour l’ailier droit avec la montée en puissance de la concurrence à son poste. Partir pour relancer une carrière hautement prometteuse est la tentation du moment, même si le Paris Saint-Germain refuse de perdre un de ses plus grands joueurs d’avenir.

Sauf que la famille du joueur ne partage pas la notion de patience souhaitée par le club et travaille au transfert du joueur pré-formé à l’AS Buers Villeurbanne. La source croit savoir que son transfert devrait intervenir avant la fin de ce mercato estival. Liverpool, qui s’est solidement positionné sur le dossier, a déjà envoyé 115 millions d’euros d’une offre refusée par le club parisien. Mais L’Équipe indique, loin de se décourager, que les Reds poursuivent leur offensive en direction du club de la capitale et la fumée blanche pourrait être pour très bientôt.

Quand le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, confirme un possible départ

Le média sportif assure que les positions se rapprochent entre les deux parties à un point que l’optimisme commence à être de mise dans la famille de Barcola. À une semaine de la fin du mercato, une signature du joueur pourrait être officialisée au regard de la déclaration de Luis Campos, conseiller sportif parisien. Il a littéralement admis l’idée d’un possible départ avant la fermeture du marché en abordant le cas Gigio Donnarumma, transféré à la dernière minute.

« Le mercato n’est pas fini. Je comprends la question (d’une volonté de départ du joueur, ndlr), mais vous devez comprendre ma position. C’est important de défendre le PSG et l’institution ». Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye ? « On va voir ce qui se passe. C’est comme ça tous les ans. Je vous rappelle ce qui s’est passé l’an dernier avec Gigio Donnarumma (son transfert à Manchester City finalement réalisé le 01/09/2025 pour 40M€), c’était vraiment tard. Ce mercato n’est pas fini du tout, il est ouvert. Même du côté des arrivées, si on trouve une bonne opportunité, on va le faire. »

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La sortie du dirigeant parisien laisse entendre qu’un départ du joueur est aussi conditionné à l’arrivée de son remplaçant au club. Mais quoi qu’il arrive, pour atteindre un point d’accord, Liverpool devra accepter d’engager 140 millions d’euros dans l’affaire. Le deal pourrait alors s’articuler de la sorte : 115 millions d’euros payés pour obtenir le départ du joueur et 25 millions d’euros à verser plus tard.

Sur un transfert de Bradley, Nasser Al-Khelaïfi pourrait réaliser un beau deal financier

Sur un tel transfert, le Paris Saint-Germain réaliserait une belle plus-value. Nasser Al-Khelaïfi n’avait déboursé que 45 millions d’euros au total pour obtenir l’arrivée du joueur. Même si Bradley Barcola n’est estimé qu’à 90 millions d’euros sur par Transfermarkt, sa marge de progression encore très grande encourage Liverpool à vider ses fonds de caisses pour l’avoir.

Le club anglais n’a aucune autre option que l’assentiment de Paris dans ce dossier puisque le joueur de 23 ans ne sera libre de tout contrat que le 30 juin 2028, ce qui éloigne du cas Kylian Mbappé qui s’est engagé gratuitement avec le Real Madrid sans l’accord des dirigeants parisiens.