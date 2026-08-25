Mercato OM : Un accord se dessine avec Mohamed Amoura

La direction de l’OM accélère pour faire venir Mohamed Amoura dans cette dernière semaine du mercato. L’attaquant algérien de Wolfsburg semble lui-aussi favorable à une arrivée à Marseille.

Mercato : Mohamed Amoura sensible aux avances de l’OM

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille s’active en coulisses pour renforcer son attaque. Son entraîneur Bruno Genesio doit jusqu’ici composer avec un groupe restreint dans ce secteur. Les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang n’ayant pas été comblés.

Le technicien de 59 ans est contraint de miser sur de jeunes talents en ce début d’exercice. Tandis que sa direction poursuit sa quête de renforts offensifs. Et l’une des pistes étudiées conduit directement à Mohamed Amoura. L’Equipe le confirme, l’international algérien figure en très bonne place sur les tablettes olympiennes. Il évolue actuellement sous les couleurs de Wolfsburg.

À voir

Mercato Stade Rennais : Deux prétendants ciblent Abdelhamid Aït Boudlal

Lire aussi : Mercato OM : Le FC Porto a un concurrent pour Quinten Timber

Cet intérêt marseillais ne le laisse pas vraiment insensible. Le quotidien sportif ajoute que le joueur de 22 ans verrait d’un très bon œil un transfert vers l’Olympique de Marseille. Surtout que Mohamed Amoura ne souhaiterait pas évoluer en deuxième division allemande suite à la relégation de son équipe. Son désir d’aller voir ailleurs devrait faire les affaires de l’Olympique de Marseille.

Une forte concurrence se met en place

Les négociations entre les deux écuries vont s’intensifier dans cette dernière semaine de mercato. L’idée de recruter Mohamed Amoura sous la forme d’un prêt est déjà étudiée en interne. L’OM devra cependant faire face à une rude concurrence. Schalke 04 et des formations italiennes sont aussi sur ses traces. Cela complique davantage la tâche aux Phocéens.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Derek Cornelius a une nouvelle touche en Italie

Mercato OM : 22M€ ! Lorenzi prépare le dernier virage

À voir

Mercato PSG : Le transfert de Barcola pourrait être finalisé dimanche

Recruter le Fennec ne sera pas chose facile. L’Olympique de Marseille doit encore finaliser quelques ventes avant de recruter. « On doit baisser la masse salariale, ça peut être 3, 4 ou 5 joueur », avait confié Bruno Genesio à l’issue de la victoire contre Strabourg (4-0). L’entraîneur marseillais espère tout de même « avoir un groupe compétitif au 1er septembre ».