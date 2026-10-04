Accueil - PSG mercato - Qui est Mario Dorgeles, l’Ivoirien que le PSG a placé sous option ?

Il y a encore un an, peu de supporters parisiens auraient su placer Mario Dorgeles dans un onze de départ. Puis le quotidien portugais A Bola a repéré, dans le rapport financier du SC Braga, un versement de 3,3 millions d’euros du PSG en échange d’un droit de préférence. Depuis, le nom de ce milieu ivoirien de 22 ans revient sans cesse quand on évoque le mercato parisien.

Le montage financier a déjà fait l’objet de notre article consacré au plan de Luis Campos. Reste une question : qui est vraiment ce garçon passé par le Danemark avant de s’installer au Portugal ?

D’où vient Mario Dorgeles ?

Tout part de l’académie Right to Dream, porte d’entrée vers l’Europe de nombreux jeunes footballeurs africains. Le milieu en sort à 18 ans et file au FC Nordsjaelland. Après trois saisons au Danemark, 83 matchs et 3 buts, Braga vient le chercher.

Comment s’est passée sa première saison au Portugal ?

À l’été 2025, les Arsenalistas mettent 11,5 millions d’euros sur la table afin de l’arracher à Nordsjaelland, le plus gros chèque de leur histoire à l’époque. L’Ivoirien a tout de suite compris ce que ce prix impliquait. « Étant un joueur coûteux pour le club, il y a naturellement une pression », confiait-il le jour de sa présentation, selon la presse portugaise.

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Sous Carlos Vicens, il répond balle au pied : 7 buts et 4 passes décisives en 39 matchs. Le 10 janvier 2026, il envoie un coup franc direct au fond des filets en finale de la Coupe de la Ligue portugaise. Insuffisant : le Vitória Guimarães s’impose 2-1.

Son meilleur souvenir reste la demi-finale aller de Ligue Europa contre Fribourg. Lancé à la 26e minute à la place de Ricardo Horta, le capitaine blessé, il marque à la dernière minute et offre la victoire à son équipe (2-1). Le retour en Allemagne tourne mal (3-1) et Fribourg file en finale à Istanbul.

Où en est-il cette saison ?

L’exercice 2026-2027 démarre plus calmement : 8 apparitions et 1 passe décisive. Pas de quoi s’inquiéter à ce stade au vu de sa première année, très chargée.

En sélection, Emerse Faé l’avait appelé en mai 2025 chez les Éléphants de Côte d’Ivoire lors du Canadian Shield, organisé à Toronto.

Pourquoi Paris a pris une option sur Mario Dorgeles ?

Ces 3,3 millions n’en font pas un joueur parisien. Selon le document comptable cité par A Bola, ils garantissent au club de la capitale la priorité, sur la totalité de ses droits économiques et sportifs, si quelqu’un formule une offre. L’intéressé reste lié aux Arsenalistas jusqu’en 2030.

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Concrètement, rien ne bouge tant que Braga ne reçoit aucune proposition. Le jour où un club anglais, allemand ou portugais se manifeste, Paris aura la main et pourra s’aligner sans devoir surenchérir dans l’urgence. Côté portugais, l’affaire rapporte déjà : ces 3,3 millions représentent près de 29 % des 11,5 millions investis en 2025, encaissés sans que l’Ivoirien ait quitté le vestiaire.

L’actionnariat éclaire ce rapprochement. Qatar Sports Investments, propriétaire des Rouge et Bleu, possède 29,6 % de la société minhota, juste derrière l’entité sportive elle-même (36,99 %). Gabriel Moscardo avait déjà fait le trajet entre Paris et le Minho le temps d’un prêt.

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Aucun départ n’est annoncé cet hiver. L’entrejeu parisien reste malgré tout un chantier ouvert, à suivre dans notre rubrique consacrée au mercato parisien.

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Le milieu ivoirien en questions

Quel âge a Mario Dorgeles ?

Il a 22 ans. Ce milieu international ivoirien évolue au SC Braga depuis juillet 2025.

Où Mario Dorgeles a-t-il appris le football ?

À l’académie Right to Dream, avant trois saisons au FC Nordsjaelland (83 matchs, 3 buts).

Paris a-t-il acheté le joueur ?

Non. Paris a versé 3,3 millions d’euros contre un droit de préférence. Il reste sous contrat au Portugal jusqu’en 2030.