Accueil - PSG mercato - PSG : Campos planifie le transfert de Mario Dorgeles de Braga

Le PSG prépare déjà l’avenir sur le marché des transferts. Le milieu de terrain du SC, Mario Dorgeles, plaît beaucoup à Luis Campos et aux recruteurs parisiens.

Le PSG a payé 3,3M€ pour obtenir un droit de préférence sur Mario Dorgeles

C’est une information surprenante dévoilée par le quotidien A Bola. En effet, selon le média portugais, le club de la capitale aurait versé 3,3 millions d’euros à la direction du SC Braga pour obtenir un droit de préférence sur Mario Dorgeles.

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« Grâce à cet accord, les Parisiens s’assurent la priorité en cas de transfert éventuel du milieu de terrain international ivoirien, âgé de 22 ans, dans le cadre d’un accord couvrant l’ensemble des droits économiques et sportifs du joueur », indique la source lisboète. En clair, Luis Campos sera contacté en priorité par son homologue de Braga, si ce dernier souhaitait se séparer de Mario Dorgeles.

Recruté en juillet 2025 pour 11 millions d’euros, le natif d’Andokoi est l’un des joueurs les plus prometteurs de Braga. Il sort d’une saison intéressante avec sept buts et quatre passes décisives en 39 matchs disputés toutes compétitions confondues. Ce début de nouvel exercice est en revanche plus difficile pour l’ancien de Nordsjaelland, qui a disputé huit rencontres, sur douze possibles, avec cinq titularisations au compteur.

🚨 Le PSG a déboursé 3,3 millions d’euros auprès du SC Braga afin d’obtenir un droit de préférence sur Mario Dorgeles. 🇨🇮



Cet accord permet au club parisien d’être prioritaire en cas de futur transfert du milieu ivoirien, arrivé à Braga en 2025 pour 11 millions d’euros. 💰



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Dorgeles peut donc s’attendre à recevoir des sollicitations, avec des champions d’Europe qui croient plus que jamais en son potentiel pour aider la formation de Luis Enrique. Les pensionnaires du Parc des Princes ne veulent pas passer à côté de jeunes pépites du football mondial.

Leurs liens très étroits avec le SC Braga pourraient permettre aux Rouge et Bleu de sécuriser l’arrivée de joueurs en devenir capables d’exploser au plus haut niveau. Durant le prochain mercato hivernal, le PSG pourrait procéder à quelques ajustements pour améliorer le collectif de Luis Enrique.

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Mario Dorgeles, dont le contrat court jusqu’en juin 2030 à Braga, pourrait ainsi recevoir une proposition du PSG dans les semaines à venir. Pour autant, cet investissement de 3,3 millions d’euros pourrait également ne pas déboucher sur un transfert du compatriote de Yan Diomande.

À noter que cette manoeuvre pourrait s’expliquer probablement par les liens étroits entre les deux clubs par l’intermédiaire de Qatar Sports Investments (QSI). L’entité propriétaire du Paris Saint-Germain est le deuxième actionnaire du club portugais et détient 29,6 % du capital.

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Par ce procédé, le double champion d’Europe en titre s’offre ainsi une option prioritaire sur le prodige ivoirien Mario Dorgeles.