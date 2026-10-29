Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Ibrahim Maza, ce qui a fait basculer le dossier

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Ibrahim Maza ne devrait pas signer au PSG lors du mercato hivernal 2027, malgré ses bonnes sorties avec le Bayer Leverkusen et l’intérêt qu’il suscite. Paris ne compte déposer aucune offre pour le milieu offensif algérien, dont le prix freine aussi l’opération.

Mercato PSG : Paris ferme la porte à une arrivée d’Ibrahim Maza en janvier

Le dossier Maza n’est pas une priorité immédiate du PSG pour le prochain mercato hivernal. D’après RMC Sport, la direction parisienne n’envisage pas d’offre pour l’international algérien en janvier. Malgré des prestations remarquées en Allemagne, le joueur de Leverkusen ne viendra donc pas renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Le club reste sélectif dans son recrutement. La blessure de Khvicha Kvaratskhelia aurait pu pousser Paris à accélérer ses recherches offensives, mais elle ne change rien aux plans. L’entraîneur espagnol l’avait prévenu : « Aucune blessure ne justifie qu’il faut signer des nouveaux joueurs. » Le PSG veut éviter les signatures dictées par l’urgence.

Kvaratskhelia blessé, Luis Enrique maintient son cap

Les dirigeants parisiens ne renoncent pas pour autant à renforcer l’équipe. Luis Enrique a précisé que le club restait attentif aux opportunités du marché, tout en posant une condition : « On a toujours cette responsabilité d’être attentif aux opportunités durant le mercato. » Paris garde donc de la marge, sans rien décider dans la précipitation.

Le club compte notamment sur Mika Godts, selon RMC Sport, qui a marqué son premier but lundi face à l’OL. Recruter un attaquant n’est donc pas forcément la réponse automatique à l’absence de Kvaratskhelia. Cela réduit les chances d’une arrivée immédiate de Maza, même si le jeune Algérien a de vrais atouts sportifs.

Leverkusen fixe ses conditions, le prix complique l’opération

Sur le terrain, Maza a pourtant de quoi séduire : trois buts et trois passes décisives en dix matches avec le Bayer Leverkusen depuis le début de saison. International algérien à 24 reprises, dont trois buts, il continue de progresser et attire plusieurs clubs.

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L’Insider Djamel détaille les obstacles. Selon lui, « Ibrahim Maza plaît beaucoup en interne, mais son prix élevé freine (pour l’instant) la direction parisienne ». Leverkusen veut garder son joueur et envisagerait même de prolonger son contrat. Les discussions se compliquent, d’autant que le club allemand ne semble pas prêt à faciliter un départ vers Paris.

Un recrutement conditionné par le potentiel et le coût

Ce dossier montre ce que le PSG privilégie sur le marché hivernal. Selon RMC Sport, Paris pourrait regarder un jeune à fort potentiel, à condition que sa valeur ne soit pas déjà très élevée. Le club cherche à allier progression sportive et dépenses maîtrisées, plutôt que de payer cher pour combler une absence temporaire.

L’intérêt du PSG n’est donc pas allé plus loin qu’une prise de contact. La volonté de Leverkusen de conserver son joueur ajoute un obstacle. Sauf changement de stratégie ou de conditions financières, Ibrahim Maza devrait finir sa saison en Allemagne, pendant que le PSG continue de guetter les opportunités qui collent à ses critères.