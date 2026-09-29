Mercato PSG : Luis Campos cible Alberto Costa pour l’hiver

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos prépare un joli coup au Portugal en vue du prochain mercato hivernal. Le dirigeant parisien vise le jeune latéral portugais Alberto Costa. Mais il faudra débourser un montant XXL.

Mercato PSG : Alberto Costa vers Paris cet hiver ?

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos veut amener de nouvelles pépites à Paris lors du prochain mercato hivernal. L’équipe de Luis Enrique a encore besoin de renforts pour pouvoir tout rafler cette saison. Le dirigent parisien aurait ciblé un jeune défenseur évoluant au Portugal. Son nom : Alberto Costa.

Le latéral droit du FC Porto serait suivi de près par la direction du Paris SG, qui pourrait devoir débourser jusqu’à 65 millions d’euros pour s’attacher ses services. Au PSG, le secteur défensif ferait notamment partie des zones surveillées. Selon les informations de CaughtOffside, Alberto Costa aurait ainsi retenu l’attention du club français. Le Portugais, âgé de 22 ans, présente un profil qui pourrait correspondre aux besoins de l’équipe parisienne.

Luis Campos va relancer la piste Alberto Costa ?

Alberto Costa évolue actuellement sous les couleurs du FC Porto. Le jeune latéral droit poursuit sa progression au sein du club portugais. Son profil et ses solides performances sur le terrain auraient notamment attiré l’attention de plusieurs formations européennes, dont l’ogre parisien. Le PSG avait suivi le joueur lors du dernier mercato estival. Mais il n’est pas passé aux choses sérieuses avant la fermeture du marché.

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Depuis le début de cette saison, le défenseur bénéficie d’un temps de jeu régulier avec le FC Porto. Il a déjà participé à huit rencontres. À 22 ans, le jeune roc a encore un long parcours à faire. Il a les atouts nécessaires pour faire le job à Paris. Sous la houlette de Luis Enrique, les jeunes cracks se transforment en montre sur le terrain.

La clause libératoire d’Alberto Costa fixée à 65 millions d’euros ?

Le PSG devra faire face aux exigences financières du FC Porto avant de réussir ce coup. Et celles-ci sont un peu élevées. Alberto Costa est lié au FC Porto jusqu’en juin 2030. Cette longue durée de contrat permet au club portugais de disposer d’une position confortable dans les discussions. Surtout, le défenseur dispose d’une clause libératoire estimée à 65 millions d’euros.

L’opération s’annonce donc coûteuse pour le Paris SG. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande du Portugais est 18 millions d’euros. Le club de la capitale pourrait tenter de négocier les conditions d’un éventuel transfert plutôt que de s’aligner directement sur le montant de la clause.

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Luis Campos devra également convaincre le joueur. Un transfert à Paris impliquerait en effet un changement important dans la carrière du jeune Portugais. Le projet sportif présenté par le PSG pourrait donc pousser le joueur à accepter de venir à Paris ou de déchirer l’offre.

Rude bataille pour Alberto Costa ?

Le PSG aurait plusieurs concurrents sur ce dossier. Outre le prix, les pensionnaires du Parc des Princes vont mener une rude bataille pour s’attacher les services du roc portugais. Toujours selon les informations de CaughtOffside, Manchester United et Arsenal surveilleraient eux aussi la situation d’Alberto Costa.

Cette concurrence pourrait compliquer les plans parisiens. Elle pourrait aussi renforcer la position du FC Porto, surtout si plusieurs clubs européens venaient à manifester concrètement leur intérêt. Dans ce cas, les discussions pourraient devenir plus difficiles pour les dirigeants du PSG.

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Pour l’heure, aucune opération n’est actée. Le club de la capitale aurait simplement commencé à étudier cette piste en vue du prochain mercato hivernal. Alberto Costa reste donc un joueur du FC Porto, mais son nom commence par circuler dans les bureaux du Camp des Loges.