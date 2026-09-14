PSG : Ousmane Dembélé et Ferran Torres préviennent déjà l’OM

Après la victoire du PSG sur le terrain du Stade Brestois ce dimanche soir, Ousmane Dembélé et Ferran Torres ont tous les deux mis le cap sur le Classico à venir. Les deux nouvelles attractions de l’attaque parisienne sont prêtes à faire mordre la poussière à l’OM.

Ousmane Dembélé et Ferran Torres sur OM – PSG : « Ça va être un grand match »

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Après trois premières journées sans succès, le PSG avait besoin de prendre des points et y est enfin parvenu, même dans une soirée compliquée. Un succès qui permet désormais aux hommes de Luis Enrique de se tourner vers la suite et surtout vers le rendez-vous très attendu du week-end prochain : le Classico contre l’Olympique de Marseille.

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Buteur dès la cinquième minute de jeu face au Stade Brestois (0-1), Ferran Torres, qui a offert trois points précieux aux Rouge et Bleu, pensent désormais au duel contre l’équipe de Bruno Genesio.

« Et maintenant, place à une nouvelle semaine pour se reposer et préparer le match de la fin de semaine prochaine, qui est également très important pour nous », a lancé l’ancien attaquant du FC Barcelone, à la chaîne du Paris Saint-Germain, avec évidemment le Classique face à l’OM au Stade Vélodrome dans toutes les têtes. Un match qu’Ousmane Dembélé attend lui aussi avec impatience.

« Ça va être un grand match. Je me rappelle que la saison dernière, j’ai loupé ce match à Marseille (il assistait à la cérémonie du Ballon d’Or, pendant laquelle il a été sacré, ndlr). C’est toujours compliqué là-bas. Ça va être une ambiance chaude, on a hâte d’y être », a confié le numéro 10 parisien sur Ligue 1+. La complémentarité entre les deux anciens barcelonais pourrait faire mal aux Marseillais.

Ousmane Dembélé encense Ferran Torres

Ousmane Dembélé a salué les qualités de Ferran Torres après que l’attaquant espagnol a inscrit le but décisif lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Brest. Les deux attaquants ont déjà évolué ensemble au Barça, et Dembélé estime que la mobilité et la polyvalence de Torres rendent la collaboration particulièrement facile. Le Français a souligné la capacité de son coéquipier à jouer en tant que numéro 9 tout en pouvant s’excentrer sur les côtés.

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« Nous nous connaissons très bien depuis Barcelone, j’ai joué avec lui. C’est un attaquant très mobile. C’est un vrai buteur, un vrai numéro 9 et il peut aussi jouer sur les ailes », a déclaré Dembélé à Ligue 1+.

Le natif de Vernon a également expliqué pourquoi il apprécie jouer avec Torres, mettant en avant les déplacements de l’Espagnol et sa propre préférence pour trouver ses coéquipiers grâce à des passes dans le dos de la défense.

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« C’est facile de jouer avec lui, il fait de très bons appels, et j’aime faire des passes dans la profondeur. C’est facile de le trouver, on communique beaucoup et avec lui c’est vraiment simple », a-t-il ajouté. L’OM est donc prévenu !