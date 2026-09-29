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L’OM élargit encore son réseau de partenaires en dépit de sa crise sportive et financière. Le club présidé par Stéphane Richard s’est associé au groupe Chiliz afin de développer de nouvelles interactions avec ses supporters.

OM : Une signature inédite annoncée avec le groupe Chiliz

L’Olympique de Marseille franchit un nouveau cap dans sa stratégie digitale. La direction phocéenne, via son site officiel, a validé son partenariat avec le Groupe Chiliz. Cette alliance permet à l’OM de dévoiler son propre Fan Token officiel. Marseille rejoint ainsi un écosystème prestigieux rassemblant plus de soixante grandes écuries sportives à travers le globe.

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Le groupe Chiliz est notamment une référence incontournable de la blockchain. Cette démarche vise à réinventer l’engagement des supporters de l’OM. Ces derniers bénéficieront de privilèges inédits. Ce jeton numérique leur permettra d’avoir un accès à des activités uniques. Notamment « de fouler la pelouse du Vélodrome, découvrir les coulisses du centre d’entraînement » et côtoyer les légendes du club.

Une interactivité renforcée avec les supporters phocéens

Les supporter de l’Olympique de Marseille pourront aussi échanger directement avec des membres de l’effectif de Bruno Genesio lors de sessions virtuelles. Les détenteurs de ces token pourront même participer à certaines décisions internes par le biais de votes dédiés. Cette initiative transforme radicalement le statut du supporter. Celui-ci passe de spectateur passif à celui d’acteur engagé au sein de la vie quotidienne du club.

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Les dirigeants des deux entités ont réagi à ce nouveau partenariat. Alexandre Dreyfus, le PDG de Chiliz, est fier d’accompagne l’Olympique de Marseille dans cette nouvelle aventure. Le dirigeant connait surtout la ferveur des supporters marseillais. Ceux-ci disposent désormais d’un outil supplémentaire pour exprimer leur attachement inconditionnel.

Alexandre Dreyfus assure que son équipe et lui sont « ravis d’accueillir un nouveau grand nom du football français parmi nos prestigieux partenaires internationaux ».

Une nouvelle étape franchie par l’Olympique de Marseille

Alban Juster, directeur général de l’OM, a mis en avant l’expertise reconnue de ce partenaire international. Cet accord vise à dynamiser les usages numériques de l’institution et diversifier les modes d’interaction avec la communauté. Le dirigeant marseillais assure : « l’arrivée de Chiliz dans l’écosystème de l’OM marque une nouvelle étape dans le développement de nos usages numérique ».

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L’Olympique de Marseille confirme sa volonté de moderniser ses infrastructures numériques tout en consolidant les liens profonds avec son public. Les passionnés peuvent ainsi s’attendre à vivre des moments privilégiés. Même si leur équipe enchaine les revers en ce début de saison. Cinq défaites consécutives sur ses six dernières rencontres. Un bien inquiétant pour les Phocéens.