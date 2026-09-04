Mercato OM : Kondogbia va s’en aller, la décision fuite !

La tendance se confirme pour Geoffrey Kondogbia. La direction de l’OM ne prévoit pas de prolonger le contrat du milieu de terrain.

Mercato OM : Aucune prolongation pour Geoffrey Kondogbia

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Le sort de Geoffrey Kondogbia semble désormais fixé à l’Olympique de Marseille. L’international centrafricain est entré dans sa dernière année de contrat expirant en juin 2027. Et il ne figure pas dans les plans de prolongation initiés par sa direction.

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RMC Sport le confirme, le joueur de 33 ans ne sera pas prolongé à l’OM. Cette décision s’inscrit dans un contexte de crise obligeant le club phocéen à alléger ses comptes. Les dirigeants phocéens ont pris l’engagement de la DNCG de faire passer la masse salariale sous la barre des 100 millions d’euros.

Négociations en cours pour réduire les salaires

Les efforts entrepris ont déjà permis de l’alléger de 35%, indiquait récemment le président Stéphane Richard. Cela reste insuffisant. La direction de l’OM a ainsi entamé des démarches auprès de son vestiaire afin de baisser certains gros salaires. Elle procède habilement au cas par cas.

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Pierre-Emile Hojbjerg aurait par exemple accepté de faire baisser considérables des émoluments. Tandis que d’autres comme Geoffrey Kondogbia se montre récalcitrants. Des pourparlers sont aussi engagés avec Nayef Aguerd et Angel Gomes afin d’étaler certaines primes ou rémunérations sur les exercices à venir. L’OM redessine donc méticuleusement ses contours sportifs et financiers à l’approche de son prochain rendez-vous devant la DNCG.