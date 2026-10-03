Accueil - Mercato OM - OM : Genesio soulagé, Tadjidine Mmadi de retour contre Troyes

L’entraîneur de l’OM doit sans doute pousser un ouf de soulagement. Bruno Genesio pourra compter sur Tadjidine Mmadi pour le choc contre Troyes, prévu le dimanche 11 octobre à partir 20h45.

OM : Plus de peur que de mal pour Tadjidine Mmadi

Cette trêve internationale a mis à rude épreuve l’effectif de l’Olympique de Marseille. Comme l’indique Foot Mercato, quatre joueurs de l’effectif phocéen ont été touchés avec leur sélection durant cette coupure. Il est question de Derek Cornelius, Amine Gouiri, Himad Abdelli et Tadjidine Mmadi. Mais l’inquiétude autour du jeune joueur se dissipe progressivement.

L’ailier gauche de 19 ans s’est blessé vendredi dernier lors de la défaite des Bleuets face à l’Allemagne (0-1). Tadjidine Mmadi était forfait pour le match amical suivant contre l’Angleterre (1-2). Son nom figurait pourtant sur la feuille de match. Sa mise à l’écart subite laisse penser que le staff tricolore a voulu simplement le ménager.

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Selon les informations recueillies par But, le jeune joueur sera apte à jouer dès son retour à Marseille, excepté une mauvaise surprise dernière minute. Cette bonne nouvelle arrive au meilleur moment pour un OM en quête de rebond. Les Olympiens restent sur quatre défaites consécutives en Ligue 1.

Un renfort bienvenu dans un moment délicat

Rappelons que Timothy Weah est suspendu pour ce déplacement à Troyes. L’international américain avait écopé d’un carton rouge lors du Classique contre le PSG (1-2). Bruno Genesio aura donc besoin d’un maximum de forces vives pour la reprise.

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Chaque solution offensive compte pour sortir de cette zone de relégation. Les Phocéens étant 17es de Ligue 1 après cinq journées. D’autres retours sont aussi attendus. Tochukwu Nnadi, Amine Harit et Geoffrey Kondogbia pourraient eux réintégrer le groupe pour ce choc contre l’ESTAC.

Bruno Genesio attend une réaction positive

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a un objectif clair pour cette reprise. Il est lassé de répéter les mêmes discours. Bruno Genesio déclarait après le revers contre Paris : « On n’apprend pas de nos erreurs (…) C’est dommage de concéder un but comme ça. Je ne peux pas me satisfaire d’avoir perdu honorablement contre la meilleure équipe d’Europe…»

Le coach marseillais compte très vite renouer avec succès. Il reste à savoir si ces renforts lui permettront d’atteindre cet objectif. Le retour de Tadjidine Mmadi offre en tout cas à Genesio une alternative supplémentaire en attaque, alors que les Marseillais ont désespérément besoin de points.

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L’Olympique de Marseille n’aura pas le droit à l’erreur face aux Troyens. Une victoire permettrait de stopper la spirale négative, de relancer la confiance et d’apaiser le climat autour du club. Par contre, un nouveau faux-pas risque de plonger le club dans une crise plus profonde.