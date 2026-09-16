Accueil - Foot Français - OL : Clinton Mata se livre sur son déclassement à Lyon !

Clinton Mata vit un début de saison avec moins de temps de jeu à l’OL, après l’arrivée de Felix Bacher qui a pris la préférence de Paulo Fonseca en défense centrale. Avant Anderlecht, le défenseur angolais a expliqué accepter cette situation et continuer à jouer son rôle de cadre auprès des jeunes Lyonnais.

OL : Clinton Mata accepte la concurrence

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Titulaire indiscutable la saison dernière aux côtés de Moussa Niakhaté, Clinton Mata a vu sa situation évoluer depuis l’arrivée de Felix Bacher. Recruté à l’été 2023 en provenance de Bruges pour 5 millions d’euros, l’international angolais avait été l’un des hommes forts de l’OL la saison passée, au point de terminer l’exercice sur les rotules après avoir disputé tous les matchs.

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Cette saison, Paulo Fonseca privilégie pour l’instant la paire Bacher-Niakhaté, laissant Mata avec un temps de jeu réduit. Une situation que le défenseur ne semble toutefois pas vivre comme un problème. « C’est clair que cette année, il y a beaucoup moins de minutes. On est des professionnels, ça ne veut rien dire. Il faut se dire qu’une saison est très longue et qu’il y a beaucoup de matchs. J’ai joué tous les matchs la saison dernière et c’est important de pouvoir gérer avec plus de rotation comme on a cette année », a-t-il expliqué en conférence de presse avant le déplacement à Anderlecht.

Un rôle de grand frère assumé

Au-delà de son temps de jeu, Clinton Mata insiste surtout sur la place qu’il conserve dans le groupe lyonnais. Avec plusieurs jeunes présents dans l’effectif, le défenseur de 33 ans entend continuer à les accompagner et à leur transmettre son expérience. « C’est important de me dire que j’ai aussi un rôle. Ce rôle de grand frère, je l’ai toujours eu depuis que je suis arrivé à l’OL », a-t-il confié.

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Pour le déplacement à Anderlecht, ce mercredi soir à 21h pour la première journée de Ligue Europa, Clinton Mata retrouve une place dans le groupe convoqué par Paulo Fonseca.