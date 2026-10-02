Accueil - Mercato OL - OL : après le départ du FC Lyon, Moulins rejoint le réseau lyonnais

L’Académie Sportive Moulins Football a rejoint le réseau des clubs partenaires de l’Olympique lyonnais, devenant le premier partenaire de l’OL dans l’Allier. Cette collaboration doit renforcer les échanges autour de la formation et de l’accompagnement des jeunes joueurs.

Pourquoi l’Académie Sportive Moulins rejoint-elle l’OL ?

D’après les informations d’Olympique et Lyonnais, l’Académie Sportive Moulins Football a intégré la convention de partenariat de l’Olympique lyonnais. Le club devient ainsi le premier partenaire de l’OL dans l’Allier, élargissant le réseau lyonnais au-delà de ses implantations déjà établies dans la région.

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Cette collaboration doit permettre de développer les échanges autour de la formation et de l’accompagnement des jeunes joueurs. L’Académie Sportive Moulins Football travaille depuis plusieurs années sur la formation de ses jeunes licenciés et bénéficie du label Jeunes FFF niveau Espoir pour la période 2025-2028. Cette distinction vient mettre en lumière la structuration du club et le travail réalisé auprès des différentes catégories de jeunes.

Comment l’OL fait-il évoluer son réseau de partenaires ?

OL : après le départ du FC Lyon, Moulins rejoint le réseau lyonnais 6

L’arrivée de Moulins tombe dans une période de changements pour le réseau de clubs partenaires de l’Olympique lyonnais. Le Caluire Sporting Club a officialisé son rapprochement avec l’OL le 9 septembre, après avoir obtenu le label nécessaire pour intégrer le dispositif.

Ce partenariat prévoit notamment un accompagnement des éducateurs. Des membres de l’encadrement lyonnais peuvent intervenir lors de séances afin de partager leur expérience, tandis que les éducateurs de Caluire peuvent participer à des formations proposées par l’OL. Le dispositif comprend également des échanges sportifs et la possibilité pour les recruteurs lyonnais d’observer les jeunes joueurs du club caluirard.

Que devient le partenariat avec le FC Lyon ?

Dans le même temps, le FC Lyon a quitté le réseau après dix-huit années de collaboration avec l’Olympique lyonnais. Le club a annoncé en septembre la fin de cette relation, alors que les deux parties étaient encore liées pour une année, en expliquant vouloir donner un nouveau sens à leur partenariat.

Le FC Lyon a précisé que cette décision ne résultait d’aucun rapprochement avec un autre club professionnel français. Son président Réa a expliqué sa déception après ces dix-huit années, estimant que le partenariat devait continuer à apporter quelque chose aux deux clubs. Le FCL a également rappelé son histoire commune avec l’OL, notamment autour du développement de ce qui est devenu OL Lyonnes.

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Avec l’arrivée de l’Académie Sportive Moulins Football, le réseau de l’Olympique lyonnais poursuit donc son évolution. Ce nouveau partenariat naît aussi après le départ de l’AS Saint-Priest du réseau lyonnais, quelques mois plus tôt, marquant également la fin d’une collaboration avec le club professionnel régional.

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