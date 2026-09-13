Accueil - PSG - PSG : Luis Enrique annonce la couleur pour le match à Brest

Luis Enrique s’est présenté devant la presse ce samedi après-midi au Campus PSG. L’occasion pour lui d’annoncer la couleur pour le match opposant son équipe au Stade Brestois ce dimanche soir au stade Francis-Le Blé.

Luis Enrique avant Brest – PSG : « On a besoin de points »

La suite après cette publicité

En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG se déplace en Bretagne ce dimanche soir pour affronter le Stade Brestois et tenter de décrocher sa première victoire de la saison en championnat. Avec seulement 2 points en trois journées, les Parisiens restent sur deux matchs nuls contre le Stade Rennais et le LOSC puis une défaite contre l’AS Monaco au Parc des Princes.

Lisez aussi : Brest – PSG : Les choix forts de Luis Enrique, les compos !

À voir

RC Lens : Dino Topmöller lance un message fort à sa direction

Une situation inhabituelle pour le champion de France en titre, qui n’a toujours pas remporté le moindre match de Ligue 1 cette saison. Seulement 13e avant cette quatrième journée, le Paris Saint-Germain peut profiter de son déplacement à Brest pour effectuer une remontée spectaculaire et se rapprocher du haut du tableau.

Et c’est justement le message que Luis Enrique a tenu à faire passer en conférence de presse samedi après-midi. Conscient de l’écart qui se creuse déjà avec le podium, le technicien espagnol ne veut plus tolérer de faux pas et attend donc une réaction de ses hommes à Brest ce soir puis à Marseille la semaine prochaine.

« Je suis très content de ce que j’ai vu dans les 3 premières journées, même si le résultat n’était pas bon. On méritait plus. Quand le résultat n’est pas positif, il y a des choses à améliorer. On a amélioré des détails, surtout dans l’aspect défensif. Je pense que l’équipe est prête à surmonter cette situation à laquelle on n’est pas habitué. On est motivé. On a besoin de grandes performances contre Brest et Marseille. On a besoin de points », a déclaré Luis Enrique.

Luis Enrique satisfait de son effectif

Amené à s’exprimer sur la qualité de son effectif en cette saison 2026-2027, l’ancien coach du Barça a livré son sentiment sur son groupe, expliquant notamment qu’il va y avoir énormément de rotation. Il a même noté une différence par rapport à la saison dernière.

À voir

OM : Bixente Lizarazu très lucide sur la situation du club !

Lisez aussi : PSG : Luis Enrique écarte 3 joueurs, le groupe pour Brest !

« Il y aura de la rotation dans toutes les lignes. Si j’analyse l’équipe, je pense que c’est la plus équilibrée que j’ai eu. S’il y a trois blessés, peu importe la ligne, j’aurai des solutions de très haut niveau. L’an dernier, on a eu des blessés au milieu et on a été en difficulté. Cette saison, 3 joueurs, peut-être que 4 c’est trop, on a des solutions dans toutes les lignes. Je pense que les possibilité que j’ai sont positives », a expliqué Luis Enrique.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Luis Enrique fait une annonce tonique sur David Boly !

PSG : Vers une mise à l’écart temporaire d’Achraf Hakimi ?

À voir

PSG Mercato: Le Barça prépare son offensive pour Fabian Ruiz

Les adversaires de Ligue 1 sont donc prévenus et les joueurs du PSG savent que les places coûteront chères cette saison.